أبوظبي تستضيف المؤتمر العالمي للتميز المؤسسي بمشاركة 1000 خبير

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

لأول مرة في الشرق الأوسط تستضيف إمارة أبوظبي المؤتمر العالمي للتميز المؤسسي خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة نحو ألف متخصص منهم 250 خبيراً عالمياً مرموقاً من 30 دولة متخصصين في مجال الجودة والتميز المؤسسي.

وكشف مؤتمر صحفي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس بحضور عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، وهارنك سنغ رئيس المنظمة الآسيوباسفيكية للجودة في سنغافورة، والدكتور روبن مان رئيس مجلس إدارة الشبكة العالمية للمقارنة المعيارية في نيوزيلندا، عن أن المؤتمر يتضمن الإعلان عن نتائج ست جوائز عالمية تشارك فيها الإمارات إضافة إلى ثلاثة مؤتمرات عالمية في مجال الجودة، تشمل الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الجودة المؤسسية العالمية، والدورة الثانية عشرة للمؤتمر العالمي للمقارنات المعيارية والدورة السادسة للمسابقة الدولية لأفضل الممارسات.

وأكد عبدالله غرير القبيسي أن تنظيم الغرفة لأعمال المؤتمر يعد إحدى المبادرات المهمة والأولى من نوعها، حيث سيشكل الحدث أكبر تظاهرة علمية عالمية على مستوى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أهمية المؤتمر الرامية إلى تحقيق الاستفادة المشتركة من توفر الكم الهائل من البيانات في التميز المؤسسي.

وأوضح هارنك سنغ رئيس المنظمة الآسيوباسفيكية للجودة في سنغافورة مشاركة أكثر من 200 وفد من 30 دولة في المؤتمر حيث أكد ما بين 600 إلى ألف خبير ومشارك رغبتهم في الحضور، مشيراً إلى أن منظمته مهتمة جداً بالإمارات عامة وأبوظبي خاصة لتجاربها الغنية في التميز المؤسسي.