«المشرق» و«ماستركارد» يتعاونان لتقديم خدمة الدفع الرقمي عبر رمز الاستجابة السريعة

المصدر: دبي - البيان

تعاون بنك المشرق، مع شركة ماستركارد، لإطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريعة لتقنية ماسترباس، وهي خدمة دفع هاتفية آمنة تستخدم رمز الاستجابة السريعة المعروف باسم رمز المربع (QR)، يمكن الوصول إليها عبر تطبيق بنك المشرق للهاتف المتحرك «Snapp». ومع إطلاق هذه الخدمة، سيصبح بنك المشرق أول بنك في العالم يقدم للمستخدمين خيار القيام بدفع إلكتروني غير تلامسي آمن من خلال خدمة ماسترباس QR باستخدام نفس تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك. ويعد حل الدفع عبر الهاتف المحمول الذي يقوم المستخدم بتفعيله، بديلاً اقتصادياً للمدفوعات النقدية للمستهلكين وتجار التجزئة على حدّ سواء، كما أنه سيقود التحول نحو مجتمع غير نقدي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتمكن عملاء بنك المشرق من ربط أي من بطاقاتهم الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر من المشرق بخاصية ماسترباس QR في تطبيق Snapp على هواتفهم الجوالة دون الحاجة إلى تحويل الأموال إلى أي حساب آخر. وكل ما على العملاء القيام به هو مسح رمز الاستجابة السريعة QR الذي يظهر عند تسجيل المبيعات لدى محلات البيع عبر تطبيقهم المصرفي على الهاتف الجوال وتأكيد الدفع من خلال هواتفهم الذكية.

وتشكّل هذه الشراكة إطلاق أول حل للدفع عبر رمز الاستجابة السريعة QR في دولة الإمارات العربية المتحدة يتوافق مع المعيار الدولي، والذي سيجعل الحل قابلاً للتشغيل المتبادل مع مستخدمي خدمة ماسترباس QR الآخرين على مستوى العالم.