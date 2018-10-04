«تنظيم الاتصالات» تنظّم رحلة مستقبلية للزائرين في عالم التكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

استكملت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات استعداداتها للمشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية 2018، الذي يشهد إطلاق الهيئة عدداً من المشاريع الجديدة ضمن مساهمتها في تعزيز أسلوب الحياة الذكي ودعم أعمال الحكومة الذكية في دولة الإمارات.

تشارك الهيئة تحت مظلة حكومة الإمارات الذكية، والتي تحتضن 24 جهة حكومية اتحادية، تعرض إنجازاتها في توظيف التكنولوجيا لتقديم الخدمات الحكومية الذكية بطريقة تكاملية تعزز مبدأ الحكومة الواحدة والخدمات المميزة، مع تهيئة البيئة الحاضنة للتطور التقني، والممكّنة لتطوير الحلول التي تكفل الاستفادة من الفرص المستقبلية.

وخلال المعرض تأخذ الهيئة الزائرين في رحلة مستقبلية في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعرض مبادراتها ومشاريعها، وتلقي تلك المبادرات الضوء على مساهمة الهيئة في تغيير النظرة إلى التكنولوجيا وزيادة تركيزها على خدمة الإنسان لتعزيز جودة الحياة.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «تحرص الهيئة على المشاركة الفعّالة في جيتكس، هذا الحدث العالمي الذي يجسد ريادة الدولة في مجال التقنيات المستقبلية. بما يتفق مع الدور الريادي للهيئة في دفع عملية التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وصولاً إلى الريادة العالمية في هذا المجال، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتنا الوطنية بأن تكون دولة الإمارات من أفضل الدول في المجال بحلول 2021، وسوف تكشف الهيئة في الدورة الحالية عن عدد من الخدمات المبتكرة، التي تدعم الجهات الحكومية والخاصة وجمهور الأفراد، بما ينسجم مع شعار جيتكس هذا العام (فرصتكم لمعايشة التمدن المستقبلي)».

يتعرف زائرو جيتكس 2018 على أهم المشاريع الحديثة التي أطلقتها الهيئة، مثل مختبر تجربة المتعامل UXLab الذي يركز على مساعدة الجهات الحكومية في تحسين خدماتها، ومبادرة باشر كخدمة تسهم في دفع مسيرة التحول الذكي في قطاع تقديم الخدمات الحكومية، ، بالإضافة إلى التخلص من المعاملات الورقية لتقديم معلومات عن الشركة.