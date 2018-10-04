«أبوظبي الإسلامي» يدعو للاستفادة من القنوات الرقمية للاكتتاب بزيادة رأس المال

المصدر: أبوظبي - البيان

حثَّ مصرف أبوظبي الإسلامي، مساهميه من عملاء المصرف، على استخدام قنواته الرقمية الرائدة، كوسيلة مريحة للاكتتاب في الأسهم الجديدة، ضمن برنامج إصدار حقوق الأولوية، البالغة قيمته 1 مليار درهم، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب بتاريخ 9 أكتوبر.

وبإمكان حاملي حقوق الاكتتاب من عملاء المصرف، الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، من خلال بوابة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتطبيق الهواتف الذكية الخاص بالمصرف.

وإلى جانب ذلك، يمكن لحاملي الحقوق من العملاء وغيرهم، تعبئة استمارة الاكتتاب، وتسليمها إلى أحد الفروع الـ 46 المشاركة لمصرف أبوظبي الإسلامي في مختلف أنحاء دولة الإمارات، أو من خلال مصرفهم الخاص، عبر نظام تحويل الأموال المعتمد في الدولة.

وفي جميع الحالات، يجب أن يتوفر لدى المكتتب رقم مستثمر وطني، بالإضافة إلى جميع الوثائق الأخرى المطلوبة. ويجب على الراغبين بالاكتتاب، سداد قيمة الأسهم التي سيكتتبون بها، إما عبر الخصم المباشر من حساباتهم لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، أو من خلال الشيكات المُصدَّقة، التي يمكن سحب قيمتها من أحد المصارف الإماراتية، أو عبر نظام تحويل الأموال المعتمد في الدولة.

وسيتمكن حاملو حقوق الاكتتاب، الاكتتاب في أسهم جديدة بسعر إصدار يبلغ 2.16 درهم للسهم الواحد، وهي القيمة الاسمية للسهم والبالغة درهماً بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 1.16 درهم للسهم الواحد، ما يمثل خصماً بنسبة 45 ٪ على سعر تداول سهم المصرف، حسب تاريخ 25 يوليو. وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم 16 أكتوبر .