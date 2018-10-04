«غرفة الشارقة» تنظم ورشة لشرح متطلبات شهادة حلال

المصدر: الشارقة - البيان

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورشة عمل بعنوان «شرح متطلبات شهادة حلال وعلامة الجودة الإماراتية»، في إطار مساعيها الرامية للإسهام الإيجابي في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع قطاعات العمل وبالتعاون المثمر مع شركائها الاستراتيجيين.

واستهدفت الورشة التعريف باللوائح والقوانين ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير المطبقة في الدولة وغيرها من الأنظمة والآليات المعتمدة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وشرح متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، ويعد حجم القوة الشرائية والاستهلاكية الهائلة للمسلمين حول العالم دافعا لمضاعفة العمل نحو زيادة الاهتمام بالمنتجات الحلال بكافة فئاتها، حيث يتوقع أن يبلغ مجموع إنفاق المسلمين 2.98 تريليون دولار في عام 2021 .