«دل»: 58 % من الشركات الإماراتية تعتزم الاستثمار في الأمن الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

استضافت شركة دل إي إم سي، «منتدى دل تكنولوجيز» للتحوّل الرقمي في دبي. وجمعت هذه الفعالية التي حملت عنوان «لنجعل التحوّل واقعاً ملموساً»، وخلال يوم واحد، الشركات السبع المنضوية تحت مظلة الشركة الأمّ «دل تكنولوجيز»، بُغية مساعدة الشركات والمؤسسات في الإمارات، على تسريع إنجاز مبادرات التحوّل التجاري التي تتمّ على المستوى الوطني.

وكشفت الشركة عن نتائج مؤشر «دل تكنولوجيز» للتحول الرقمي (مؤشر DT)، مسلِّطة الضوء على وقائع رقمية مهمة.

وكشفت الدراسة، استناداً على إفادات قادة الأعمال في كل من الإمارات والسعودية، أن 90 في المئة من رؤساء الشركات في المنطقة، يرون أن شركاتهم سوف تواجه صعوبات في تلبية طلبات العملاء المتغيرة خلال خمس سنوات فقط».

وتنقسم الاستثمارات المخطط لها في غضون فترة تمتدّ من سنة إلى ثلاث سنوات، إلى 58 في المئة من الشركات للاستثمار في الأمن الإلكتروني، و35 % من الشركات تعتزم الاستثمار في السحابة المتعددة، و52 % من الشركات تعتزم الاستثمار في تقنيات إنترنت الأشياء، و36 % من الشركات تعتزم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. ولا يمكن تصنيف سوى أربعة في المئة فقط من الشركات في الإمارات والسعودية، بأنها «جهات رائدة رقمياً»، في حين أن الغالبية من الشركات، تواجه تحديات رئيسة، تحول بينها وبين التحول الرقمي.