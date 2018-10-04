277 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 277 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 107 مبايعات بقيمة 186 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 78 مليون درهم و83 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 107 ملايين درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 7 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم.

مبايعة

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، وثالثة في الثنيه الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

رهونات

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 91 مليون درهم منها 18 رهونات أراضٍ بقيمة 60 مليون درهم و27 رهونات فلل وشقق بقيمة 31 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القوز الصناعية الثانية بقيمة 34 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 6 ملايين درهم.