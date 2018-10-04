«السهم وومن» تنظم بدبي ندوة إقليمية حول «المرأة القيادية»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «السهم وومن»، منصة للتواصل الشبكي للنساء ومقرها بالمغرب، تنظيم ندوة بدبي حول «المرأة القيادية» يومي 5 و6 أكتوبر. وسيشهد الحدث مناقشات حول التطوير المهني ومجموعة من القيادات النسائية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

إلى جانب ماز حكيم من فيرجين راديو دبي والدكتورة نجاة بنشيبة سافينوس (المغرب) من مجموعة غزال الاستشارية، ستجتمع مجموعة من السيدات من عالم التكنولوجيا مع عبير السيسي من إيلفيس، ويمنة نفيد خان من بيركيس بلاس، وخبيرة الضرائب صوفيا يازان (المغرب) ونجوى العراقي (المغرب) من شركة التنمية التجارية أفريكا ديف كونسيلتينغ. كما سيضم فريق الابتكار المدربة كاتيا فيليب، مشال وقار، الشريكة المؤسسة لـ تومبيست، ونادين مزهر، الرئيسة المديرة العامة لـ «ساروة».