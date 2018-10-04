«إنفور» تطرح منصة لإنترنت الأشياء

دبي-البيان

أعلنت شركة «إنفور»، للحلول السحابية عن طرح منصة «إنترنت الأشياء من إنفور» Infor IoT وفق حل طبقته الشركة تلبية لكافة متطلبات العملاء. وتقدم المنصة الأمان والسعة المطلوبة في معالجة بيانات أجهزة الاستشعار ومن أي موقع كان. إذ تجري مزامنة بيانات أجهزة الاستشعار تلك مع بيانات منصة «إنفور لإدارة أصول المؤسسات»، مما يقدم للعملاء سياقاً أعمق بفضل دمج بيانات إنترنت الأشياء مع بيانات عمليات الأصول، فضلاً عن الارتقاء بآليات كشف الأخطاء وسير العمل والتقارير وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتتكامل «إنترنت الأشياء من إنفور» مع إنترنت الأشياء في منصة أمازون لخدمات الويب، مما يتيح للعملاء الاستفادة من إمكانية التوسع والاستقرار والأمن في خدمات الويب من شركة أمازون.

قال كيفن برايس، مسؤول الترويج الفني لمنتج إدارة أصول المؤسسات من «إنفور»: «ستُدخل «إنفور» تغييراً إيجابياً على إدارة الأصول المعقدة بفضل منصة إنترنت الأشياء هذه، وستقدم الشركة لقاعدة عملائها شيئاً كان بعيد المنال في الماضي». وأضاف قائلاً: «مع التحسينات واسعة النطاق على الطاقة والفعالية وموثوقية الأداء، يمكن للمنظمات أن تفهم بالفعل حالة مجموعة كبيرة من الأصول في الزمن الحقيقي، وذلك بجمعها وبثقة بين مصادر متنوعة من داخل وخارج حل معين جرى تطبيقه».