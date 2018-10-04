«جي بي غلوبال» تعزز عمليات تزويد السفن بالوقود

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «جي بي غلوبال» (التي كانت تعرف سابقاً باسم «غلف بتروكيم») أمس توسيع وتعزيز عملياتها العالمية الخاصة بعمليات تزويد السفن بالوقود مع مجموعة من التعيينات الاستراتيجية، والتي شملت 12 منصباً رئيسياً في مكاتبها الرئيسية حول العالم.

وقال بريرت غويل، مدير المجموعة في «جي بي جلوبال»: بعد عملية إعادة التجديد الشاملة التي خضعت لها العلامة مؤخراً، نركز جهودنا على تعزيز أعمالنا في جميع الأسواق الدولية التي ننشط فيها، وتشكل التعيينات الجديدة لأشخاص من ذوي الكفاءات الهامة الخطوة التالية لتحقيق هذا الهدف. وشهد قطاع تزويد السفن بالوقود في الشركة نمواً هائلاً خلال العام الماضي كنتيجة لتوسعنا في سوق آسيا والمحيط الهادئ والمنطقة العربية، إلى جانب مكاتب الشركة العالمية الأخرى.