«سند أبوظبي» تستثمر في «سلايسز» للمأكولات والمشروبات المحلية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «سند أبوظبي»، الشركة المتخصصة بالتنمية الاستثمارية، عن استثمارها في شركة المأكولات والمشروبات المحلية في أبوظبي «سلايسز» المدعومة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع. وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى دعم جهود «سلايسز» لتقديم وجبات مغذية وصحية ومتوازنة في مدارس أبوظبي، العين، دبي والشارقة.

وقال فيصل الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة «سلايسز»: الشراكة مع «سند أبوظبي» جاءت نتيجة سنوات من دراسة السوق وفهم تحدياته وتطوير الحلول التي من شأنها تعزيز تنافسيتنا بالسوق، وضمان الاستمرارية من سنة لأخرى. وسيمنحنا الاستثمار من «سند أبوظبي»، دعماً أساسياً للانتقال إلى المرحلة التالية من استراتيجيتنا الهادفة إلى التوسع في مختلف الإمارات وبالأسواق الخليجية. وهنأ عبدالله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع شركة «سلايسز» على نجاحاتها الأخيرة.