دبي تتصدر مدن العالم في السياحة والاستثمار والمواهب

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تصدرت دبي مدن العالم كافة في مؤشر المدينة الرقمية الصادر عن مجموعة«بلوم الاستشارية» الإسبانية، ضمن 136 مدينة شملها المؤشر، الذي أكد علامة كل مدينة استناداً إلى عمليات البحث عبر الإنترنت عالمياً، مع التركيز على ثلاثة قطاعات أساسية هي السياحة والمواهب والاستثمار. وتفوقت دبي على مدن عالمية عريقة منها: سنغافورة(2)، ولندن(3)، وهونغ كونغ(4)، ونيويورك(5)، وباريس (7).

وفي القطاعات الأساسية الثلاثة التي ركز عليها المؤشر، حلت دبي في المركز الأول عالمياً في القطاع السياحي، والمركز الثاني في الاستثمار، والمواهب.

وقالت المجموعة في تقريرها: إن الهدف من هذا المؤشر هو تقديم أدنى حد ممكن من النتائج، لذلك، فإن مكانة كل مدينة يتم تحديدها فقط حسب حجم البحث في كل من الأبعاد الثلاثة. وتم استبعاد وسائل الإعلام الاجتماعية من التحليل، حيث يقيس هذا المؤشر «النتائج» وليس «السبب» الذي أدى إلى إثارة الاهتمام بأي مدينة بعينها.