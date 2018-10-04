حلقة نقاش تبحث توجهات صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر

المصدر: دبي- البيان

نظمت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات، وجمعية محللي الاستثمار البديل المعتمدين حلقة نقاش أُقيمت مؤخراً حول توجهات الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر في المجتمع المحلي. وكان من ضمن الأفكار التي ناقشها المستثمرون خلال الحلقة التمويل البديل لصناديق الأسهم، والذي يتوقع أن يشهد نمواً ملحوظاً بغية دعم التنوّع الاقتصادي وتوسع القطاع الخاص.

وأشرف وليام كيلي، الرئيس التنفيذي لجمعية محللي الاستثمار البديل المعتمدين على إدارة حلقة النقاش، التي تطرّقت إلى نطاق واسع من المواضيع، بما في ذلك التقييمات ومستوى الأداء واستراتيجيات الخروج وفرص الاستثمار المحددة في الأسواق الناشئة والتنوع في إدارة الاستثمار.

وقال عامر خانصاحب رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات: «هناك جهود في الإمارات والمنطقة ككل لدفع التنويع الاقتصادي وتوسع القطاع الخاص، وتلعب الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال دوراً هاماً في عملية التحول. وتمتلك الإمارات منظومة تدعم هذا التحول بشكل متزايد. وهدفنا هو توعية خبراء إدارة الاستثمارات بأهمية منح الأولوية لاهتمامات المستثمرين وخلق بيئة سوقية تعمل وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية، حيث يسهم ذلك في نمو الاقتصاد ككل».