أبوظبي تتبنى استراتيجية تعاقدية جديدة للمشاريع الكبرى

المصدر: دبي- أ شرف رفيق

ذكرت مجلة ميد أن أبوظبي تتبنى استراتيجية تعاقدية جديدة لتنفيذ المشاريع الكبرى، تهدف إلى توفير المال وتخفيض التكلفة والوقت في مشاريع النفط والغاز الكبرى في السنوات القليلة المقبلة.

وتنطوي الاستراتيجية على الجمع بين التصميم والبناء في المناقصة الواحدة، وكانت البداية مع عقد بقيمة مليار دولار لتطوير حقل «بالبازم» النفطي البحري، حيث طلبت شركة (أدنوك) من الشركات المعنية التنافس على تصميم المرافق المزمع تطويرها، والشركة الفائزة سوف تقوم بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء أيضاً.

وتوقعت المجلة تطبيق الاستراتيجية على عدد من المشاريع الجديدة الرئيسية في العام المقبل، من أجل توفير ملايين الدولارات عن طريق تخفيض ساعات العمل بين التصميم ومرحلة الأعمال الهندسية والبناء. وأضافت أن هناك مشاريع رئيسة مقبلة في حقول «دلما وهيل وغشا وام الشيف»، ومن المحتمل أن تتبع أبوظبي نفس النمط مع تلك المشاريع وهو دمج التصميم مع البناء.

ونقلت المجلة في وقت سابق عن عبد العزيز الهاجري مدير قسم التكرير والبتروكيماويات في «أدنوك» أن الشركة تتعاون بشكل وثيق مع شركات المقاولات للتقدم بعروضها لمشاريع الشركة من خلال طرق جديدة لتقليل التكاليف.