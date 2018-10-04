دورة بغرفة الفجيرة عن الإدارة المالية للمشاريع الصغيرة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد خليفة خميس مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أهمية تدريب وتأهيل الشباب ورواد الأعمال من خلال برامج تنمية مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة في الأمور المالية والتقنية والإدارية والمعلومات وكيفية الحصول على أفكار من أجل إنشاء مشاريعهم الخاصة.

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التي نظمتها الغرفة تحت عنوان «الإدارة المالية للمشاريع الصغيرة - المستوى الأول»، وذلك ضمن أهداف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأكاديمية دبي لريادة الأعمال في فندق نوفوتيل الفجيرة مساء أمس.

حضر الدورة خليفة مسعود الكندي عضو مجلس إدارة الغرفة وابتهال الناجي مديرة أكاديمية دبي لريادة الأعمال الذراع التعليمية في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونحو 140 من أصحاب ورواد الأعمال والشباب الراغبين في ارتياد مجال العمل الخاص.