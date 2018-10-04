39 ملياراً إيرادات الوزارات الاتحادية في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي ــ وام

بلغت قيمة الإيرادات الفعلية للوزارات الاتحادية نحو 39 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2018 بنسبة تنفيذ وصلت إلى 75.9% تقريباً من إجمالي الموازنة الفعلية البالغة 51.388 مليار درهم، وذلك بحسب تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الموازنة العامة الصادر عن وزارة المالية.

وفي المقابل فقد وصلت قيمة المصروفات 33.2 مليار درهم بنسبة تنفيذ بلغت 64.6%، وبذلك فقد بلغ فائض الموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري 5.8 مليارات درهم.

ووفقاً للتحليل الخاص بحركة الإيرادات للوزارات الحكومية على المستوى السنوي فقد نمت بنسبة 4.2% في النصف الأول من العام 2018 مقارنة مع النصف الأول من العام 2017، فيما وصلت نسبة النمو في المصروفات 8.2% خلال فترة الرصد ذاتها.

ويظهر التقرير أن إيرادات وزارة المالية وصلت خلال النصف الأول 27.67 مليارا تشكل ما نسبته نحو 71% من إجمالي إيرادات الوزارات الاتحادية ونحو 5.5 مليارات درهم لوزارة الموارد البشرية والتوطين و477 مليون ووصل بند المصروفات على الخدمات العمومية «المنح والمنافع الاجتماعية والمصارف الأخرى» إلى 8.74 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ما نسبته 28.6% من إجمالي مصروفات الوزارات الاتحادية في الأشهر الستة الأولى من العام.