رأس الخيمة تستضيف ملتقى للفعاليات بحضور 200 متخصص

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

استضافت إمارة رأس الخيمة هذا الأسبوع فعاليات الدورة الأكبر على الإطلاق من ملتقى «inVOYAGE2018»، الحدث الدولي الرائد لقطاع الاجتماعات والحوافز الفاخرة الذي انطلق مساء يوم الإثنين الماضي بحضور أكثر من 200 خبير متخصص في تنظيم الفعاليات.

وجمع الملتقى في دورته السنوية الخامسة، بين ألمع علامات السفر الفاخرة والمعنيين بتخطيط الفعاليات المرموقة الذين يمثلون عدداً من كبرى الشركات العالمية، في جدول أعمال حافل متضمناً العديد من الاجتماعات وفرص التواصل والتثقيف والتجارب الحصرية.

وقال هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «تسعدنا استضافة «ملتقى inVOYAGE للاجتماعات والحوافز الفاخرة» في رأس الخيمة هذا العام، وأتطلع قدماً للمشاركة في برنامج مؤتمر inSIGHTS 2018. وبفضل ما تتمتع به الإمارة من منتجعات عالمية المستوى على ساحلنا الساحر وفي المناطق الداخلية الخلابة، ووفرة الفعاليات الثقافية وخيارات المغامرات الخارجية، كلنا ثقة بقدرة رأس الخيمة على ترسيخ مكانتها كوجهة جديدة وجديرة بالاستكشاف بالنسبة لوفود وأعضاء مجتمع الفعاليات الدولي، لتوفر لهم لمحة أصيلة بكل معنى الكلمة عن دولة الإمارات».