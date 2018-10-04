مجلس إدارة «ماركة» يوصي بتخفيض رأس المال بنسبة 90 %

المصدر: دبي - البيان

أوصى مجلس إدارة شركة ماركة بتخفيض رأسمال الشركة من 500 مليون درهم إلى 50 مليوناً بنسبة 90% وبقيمة 450 مليوناً.

وذكر إفصاح الشركة المنشور على موقع سوق دبي المالي أمس، أن مجلس الإدارة أوصى بزيادة رأس المال بعد تخفيضه بقيمة 250 مليون درهم، مع الخيار بعرض الاكتتاب بـ150 مليون درهم عن طريق مستثمر استراتيجي يقترحه المجلس، واكتتاب المساهمين بمبلغ 100 مليون درهم.

وقام مجلس الإدارة أيضاً بتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 4 نوفمبر بشرط الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسوق.

وكانت الجمعية العمومية للشركة أقرت في مايو استمرارية نشاطها، فيما أجلت قرار تخفيض رأس المال لإطفاء خسائرها المتراكمة بقيمة 450.1 مليون درهم بنهاية العام الماضي وزيادة رأس المال بقيمة 250 مليون درهم.

وأوصت العمومية باستمرار مجلس الإدارة في دراسة هيكلة رأس المال سواء بالتخفيض أو الزيادة ودخول مستثمر استراتيجي. كما أبرأت ذمة مجلس الإدارة، إلا أنها أوصت بتعيين بيت خبرة لتقييم جميع عمليات الشركة السابقة سواء الشراء أو البيع وإصدار تقرير في هذا الشأن وعرض التقييم على أقرب جمعية عمومية مقبلة.