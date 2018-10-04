الطرح الأولي لـ«ثيبسا» الإسبانية يصل بقيمتها إلى 8 مليارات يورو

المصدر: مدريد - رويترز

تسعى شركة مبادلة إلى تقييم شركة ثيبسا الإسبانية المتخصصة في النفط عندما يصل إلى 8 مليارات يورو (9.22 مليارات دولار) في الطرح العام الأولي للشركة وفقاً للنطاق السعري في نشرة الاكتتاب.

وسيكون الطرح هو الأكبر في سوق الأسهم ببورصة مدريد خلال 3 سنوات، وذلك بدعم من انتعاش أسعار النفط الخام على نحو رفع تقييمات جميع شركات النفط.

ومن المتوقع أن تجمع مبادلة نحو ملياري يورو من خلال بيع حصة نسبتها 25 % في الشركة الإسبانية. وكانت مبادلة أعلنت الإدراج المزمع لثيبسا قبل أسبوعين.

ومن المتوقع تحديد السعر النهائي للسهم في 16 أكتوبر وتنفيذ الطرح بعد ذلك بيومين.

وقالت مبادلة إن الإدراج سيزيد فرص وصول ثيبسا لأسواق رأس المال.

وقال الرئيس التنفيذي خلدون خليفة المبارك، الشهر الماضي، إن مبادلة تتطلع في الوقت ذاته للاستثمار في قطاعات ومناطق جديدة.

ويعمل في ثيبسا أكثر من عشرة آلاف و200 شخص، ولديها حقول في أميركا اللاتينية وشمال أفريقيا وإسبانيا بإنتاج إجمالي يتجاوز 175 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي، كما أنها لاعب مهم بين شركات التكرير الأوروبية، حيث تصل طاقتها الإنتاجية إلى 483 ألف برميل يوميا في إسبانيا.

ويشمل الطرح خياراً بتخصيص إضافي نسبته 3.75 %، وإذا جرى استغلال هذا الخيار بالكامل، فقد يجمع 300 مليون يورو إضافية. وقد تصل قيمة ثيبسا إلى 11.2 مليار يورو شاملة 3.2 مليارات يورو صافي ديون. وروتشيلد هي المستشار المالي الوحيد في الطرح العام الأولي الذي سيشارك في ترتيبه بنك سانتاندير، وسيتي جروب جلوبال ماركتس، وميريل لينش ومورجان ستانلي.