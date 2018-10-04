6 عروض مُغرية لزوار المعرض على منتجات ذكية

المصدر: دبي - البيان

يعود معرض جيتكس شوبر 2018، ليجذب زواره للتعرّف على آخر التطورات في قطاع البيع بالتجزئة في دولة الإمارات وأحدث منتجات العلامات التجارية العالمية واغتنام أفضل العروض الحصرية والتخفيضات لفتراتٍ محدودة على أكثر من 35,000 منتج.

وقال إفيناش شانبوج، مدير معرض «جيتكس شوبر»: «يقدّم المعرض أروع العروض والباقات خلال كامل أيامه، مع عروض خصوماتٍ سريعة لفتراتٍ محدودة يحظى بها زوار المعرض المحظوظون بالتواجد في وقت الإعلان عنها. ويقدم جميع المشاركين عروضاً مجزية ونتوقع أن يقوم العديد منهم بطرح صفقاتٍ أكبر خلال أيام المعرض مع احتدام المنافسة على جذب الزوار».

ويوفر المعرض 6 عروضٍ يمكن اغتنامها في أرض المعرض:

• هواوي: حيث تتجه لرفع معدل المنافسة مع الكشف للمرة الأولى في الإمارات عن حاسبها المحمول خفيف الوزن «ميت بوك إكس برو»، وسلسلة «ميديا باد إم 5».

•شرف دي جي: يحصل الزوار على سيارة «بي إم دبليو 318i» وشاشة تلفاز فائقة الدقة 4 كي بقياس 65 إنش، مقابل 89,999 درهم، ليوفروا بذلك 55,000 درهم، في أكبر عرضٍ يشهده المعرض. كما تقدم عروضاً تصل قيمتها إلى 1,350 درهماً مع كل عملية شراء، وسيحصل الزوار على خصمٍ بنسبةٍ تصل إلى 10% عند استخدام بطاقة ائتمان بنك أبوظبي التجاري.

•إيماكس: سيقوم فريق الشركة بمنح الزوار قسائم شراء بضعف القيمة التقديرية عند استبدال الأجهزة المستعملة. ومع كل عملية شراء لدى «إيماكس» يحصل المتسوقون على قسائم سفر بقيمة 500-2000 درهم من «تجوّل».

•هونور 8 إكس: يمكنكم الحصول على هذا الجهاز المتكامل بمزايا شاشة العرض الكامل بقياس 6.5 إنش، لتربحوا معه ميزان «هونر» الذكي، واستعادة ثمن تذكرة الدخول للمعرض.

•إم إس آي: لا يمكن لعشاق الألعاب تفويت فرصة زيارة جناح «إم إس آي»، واغتنام عروضها على الحواسب النحيفة المخصصة للألعاب والمتميّزة بذاكرتها الضخمة وقدرتها الكبيرة في المعالجة، والتي تقدمها للزوار مع مجموعةٍ من الهدايا المغرية. كما ويمكن لزوار جناح الشركة التسجيل لفرصة الفوز بجهاز حاسوب مخصص للألعاب (Gaming NB).

•جمبو: يقدم مجموعةً من العروض المغرية، والعديد من الصفقات السريعة المتغيرة على مدار اليوم، مثل هاتف «سامسونغ نوت 9».