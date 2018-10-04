الـ «10» الكبار في وساطة الأسهم في دبي

إعداد - رامي سميح غرافيك...

حازت أكبر 10 شركات وساطة على نصيب الأسد من تداولات سوق دبي المالي خلال سبتمبر، واستحوذت على نحو 67.7% أو ما يعادل 6.1 مليارات درهم من إجمالي التداولات بالسوق، فيما يتنافس باقي شركات السمسرة والبالغة نحو 32 شركة على الحصة المتبقية.

906.5

ملايين درهم تداولات عبر «الصفوة مباشر» من خلال 756.25 مليون سهم.

814.92

مليون درهم تداولات «الرمز كابيتال» من خلال 605.4 ملايين سهم.

735.8

مليون درهم من نصيب «هيرميس» بعد تنفيذ 353.5 مليون سهم.

608.39

ملايين درهم نفذتها «الإمارات دبي الوطني» من خلال 724.3 مليون سهم.

606.4

ملايين درهم حصة شركة «أرقام» من خلال 222.1 مليون سهم.

550.8

مليون درهم لشركة «المتكاملة للأوراق المالية» عبر تداول 865.19 مليون سهم.

530.9

مليون درهم نصيب شركة «أبوظبي الأول» من خلال 446.5 مليون سهم.

507.8

ملايين درهم «مينا كورب» من خلال 608.8 ملايين سهم.

467.6

مليون درهم تداولات «أبوظبي الإسلامي» من خلال 716.8 مليون سهم.

416.6

مليون درهم حصة «المشرق للأوراق المالية» من خلال 438.7 مليون سهم.