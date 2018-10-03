مطار دبي الدولي يسجل أعلى رقم في تاريخه للمسافرين خلال شهر واحد

المصدر: البيان الإلكتروني

سجل مطار دبي الدولي اعلى رقم في تاريخه خلال شهر واحد مع ارتفاع عدد مستخدميه الى اكثر من 8.3 ملايين مسافر في شهر أغسطس 2018. ويعد شهر أغسطس الفائت هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتخطى فيه المطار عتبة الـ 8 ملايين مسافر خلال العام الجاري، حيث ارتفع اجمالي عدد المسافرين خلال هذا الشهر الى 8.37 ملايين مسافر مقارنة مع 8.23 ملايين مسافر في الشهر المناظر من عام 2017.

وحسب تقرير صادر عن مطارات دبي اليوم، فقد بلغ متوسط عدد مستخدمي المطار خلال العام الجاري، رقم 7.5 ملايين مسافر أي بارتفاع 1.2 مليون مسافر عن أقرب منافسيه مطار هيثرو في لندن الذي استخدمه (6.29 ملايين) مسافر دولي.

وقال عيسى الشامسي نائب الرئيس للعمليات في مطارات دبي:" إنها علامة فارقة جديدة لمطارات دبي حيث نستمر في تحطيم الأرقام القياسية ورفع معيار النجاح لآفاق غير مسبوقة. وفي حين أن الأرقام تكشف الكثير عن النمو الذي حققناه، فإن هدفنا هو الاستمرار في رفع السقف نحو المزيد من تحسين تجربة العملاء لنقدم لهم أفضل خدمة ممكنة على الإطلاق".

وأضاف الشامسي:" نحن نحقق تقدمًا ملموسًا على هذا الجانب مع تقليل الوقت الذي يقضيه المسافر عند أماكن الانتظار، كما نوفر لعملائنا افضل خدمات المقاهي والمطاعم العالمية والأسواق الحرة وغيرها من اللمسات مثل المراكز الصحية والمسابح ومنصات القفز "الترامبولين"، التي تساعدنا على التميز بين أقراننا".

حقائق وأرقام مهمة

وحسب تقرير مطارات دبي فقد سجل المطار الأرقام التالية خلال شهر أغسطس الفائت:

عدد المسافرين: 8 ملايين و376 ألفًا و478 مسافرا في أغسطس (بزيادة 1.7% عن العام السابق) مما رفع اجمالي عدد مستخدمي المطار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري الى 60 مليونًا و323 ألفًا و570 مسافرًا (بزيادة 1.6% عن الفترة نفسها من العام 2017)

عدد الحقائب: تعامل مطار دبي مع 7.2 ملايين حقيبة في أغسطس الفائت (بارتفاع 5.9% عن العام السابق) بفضل نظام الحقائب فائق التطور الذي يستخدمه والذي يبلغ طوله 175 كم.

وقت الانتظار في المطار: على الرغم من ارتفاع اعداد المسافرين، انخفض وقت الانتظار في المطار بنسبة 44% في شهر أغسطس بفضل تقنية البوابات الذكية التي تسّرِع من مرور العملاء عبر منافذ الجوازات ومركز إدارة العمليات الجديد المتوافق مع أحدث ما توصلت إليه الصناعة، الذي يستطيع التعامل مع أحجام كبيرة من البيانات في الوقت الفعلي للخدمة إضافةً إلى التحسينات التي أجراها المطار لرفع كفاءة الخدمات وتخفيض الوقت المستغرق لأدائها.

أهم الوجهات:

واصل مطار دبي الدولي الترحيب بالمسافرين من جميع أنحاء العالم مستفيدًا من موقعه الجغرافي الاستراتيجي ليربط العالم ببعضه البعض. واحتفظت الهند بمكانتها من حيث أكثر الوجهات مقصدًا، حيث سجلت مليونا و12 ألفًا و124 مسافرًا في شهر أغسطس الفائت، تلتها المملكة العربية السعودية (613 ألفًا و618 مسافرًا) ثم المملكة المتحدة (603 آلاف و531 مسافرًا).

ومن الدول الأخرى ذات الأرقام المرتفعة سجل تعداد المسافرين من وإلى الولايات المتحدة (306 ألفًا و701 مسافرًا) والصين (215 ألفًا و211 مسافرًا).

وتصدرت لندن أكثر المدن رواجًا بين المسافرين حيث سجلت (371 ألفًا و574 مسافرًا) بينما جاءت مدينة الكويت في المرتبة الثانية بعدد (272 ألفًا و607 مسافرًا) ومدينة مومباي (210 الاف و820 مسافرًا).

واحتلت مناطق أوروبا الشرقية المرتبة الأولى من حيث اجمالي نسبة النمو التي وصلت الى 25.7% تلتها دول الاتحاد الروسي بنسبة 14.8% وأفريقيا بنسبة 11.2%.

حركة الطائرات

ارتفعت حركة الطائرات خلال شهر اغسطس لتصل إلى 35 ألفًا 423 حركة (بارتفاع أكثر من 3.1%). وحافظ متوسط عدد المسافرين في الرحلة الواحدة على ارتفاعه عند رقم 243 مسافرًا. وبلغ اجمالي عدد الرحلات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 272 ألفًا و600 حركة (بانخفاض 0.7%) نتيجة توجه شركات الطيران الى استخدام الطائرات كبيرة الحجم.

الشحن الجوي

تم نقل 219 ألفًا و629 طنًا من البضائع عبر مطار دبي الدولي في شهر أغسطس الفائت بانخفاض نسبته (2.3%). وبلغ اجمالي حجم البضائع التي تعامل معها المطار لهذا العام، مليونا و711 ألفًا و279 طنًا بانخفاض نسبته (1.7%) مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017.