«الإمارات دبي الوطني» يدرس تعديل شروط شراء بنك تركي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

يدرس بنك الإمارات دبي الوطني إعادة التفاوض لتعديل شروط شراء (دنيزبنك) التركي، بعد الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية بنسبة 30%، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر عليمة.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد عرض واتفق على شراء البنك التركي مقابل 14.6 مليار ليرة تركية، ما يعادل 3 مليارات دولار حسب سعر الليرة في 22 مايو.

وإعادة التفاوض هي أحد الخيارات التي يدرسها البنك، غير أنه لم يقرر شيئاً بعد، حسب المصادر. ولم يعلق ممثلون عن دنيزبنك وسبيربنك. وقال متحدث باسم بنك الإمارات دبي الوطني إن البنك يراقب التطورات، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

وقد تراجعت قيمة البنك بمقدار 800 مليون دولار بفعل تراجع العملة الناتج عن توترات مع الولايات المتحدة.