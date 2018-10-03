أساليب غريبة لجذب المتسوقين.. وطلبة المدارس يتصدرون الزوار

شهد اليوم الأول من معرض جيتكس شوبر، إقبالاً كبيراً من الزوّار من كافة الأعمار، كما شهد أساليب جديدة وتقاليع غريبة لجذب المتسوقين، بالإضافة إلى أماكن مخصصة لتجربة الأجهزة والترفيه وتوفير الراحة للزوار. فيما تصدر طلبة المدارس مجموعات الزوار الذين تدفقوا على المعرض.

والمعرض منصّة رائدة تقدم مجموعة كبيرة من العروض الاستثنائية على أكثر من 35 ألف منتَج تتضمن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفاز الذكية مع الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء والكاميرات، والألعاب الرقمية. ويتوقع ان يجذب الحدث نحو 100 ألف زائر.