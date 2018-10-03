«ماجد الفطيم» تعلن عن أحدث التطورات في مشاريعها خلال المعرض

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «ماجد الفطيم» شركة تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أمس، عن آخر المستجدات في محفظة مشاريعها على مستوى المنطقة، وذلك خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب جلوبال 2018.

وتواصل «ماجد الفطيم للوجهات المتكاملة»، تطوير وجهات مميزة متعددة الاستخدامات تركز على الناس من حيث أسلوب العيش والعمل والترفيه، وذلك من خلال فن تصميم الوجهات.

وقال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة في «ماجد الفطيم»: «يسرنا أن نكون جزءاً من معرض سيتي سكيب العالمي مرة أخرى هذا العام، حيث يعد المعرض بمثابة المنصة المثلى لعرض أفضل الممارسات ومناقشة الموضوعات التي تؤثر على القطاع في الوقت الحالي في المنطقة.

وبصفتنا أحد أبرز المطورين الرئيسيين، فنحن نلتزم بإعادة تعريف تجربة المعيشة من خلال تطوير المجمعات المتكاملة التي تلهم الناس للاستمتاع بالحياة إلى أقصى حد. وعلى مدار العام المقبل، نتطلع إلى الاحتفاء بإنجازاتنا في هذا الصدد حيث سنواصل نهجنا التدريجي للتطوير عبر مجموعة من الوجهات».

مشروع الزاهية

وفي نسخة العام الحالي من معرض سيتي سكيب جلوبال، يمكن للمشترين والمستثمرين الاستفادة من مجموعة متنوعة من خيارات الشراء، بما في ذلك خطة السداد بعد التسليم وهي الأولى من نوعها في الشارقة، وعوائد مضمونة بنسبة 18% خلال أعمال البناء، بالإضافة إلى المنازل المتوفرة بأقساط شهرية تبدأ من 935 درهماً. وتعكس هذه الخيارات التزام «الزاهية» بالريادة في تطوير وجهة لا مثيل لها وتسهيل عملية شراء المنازل بالمجمع الأمثل لنمط حياة متميز في الشارقة.

«الموج مسقط»

وكجزء من عروض «ماجد الفطيم للوجهات المتكاملة» في جناحها بمعرض سيتي سكيب، يأتي مشروع (الموج مسقط) ليقدم حوافز حصرية للمشترين المهتمين بمجمع حدائق غدير السكني والواقع في قلب المشروع.

«ووتر فرونت سيتي»

يقدم مشروع «ووتر فرونت سيتي» في لبنان الذي طورته «ماجد الفطيم» مجموعة من برامج القروض الخاصة للمغتربين بأسعار فائدة حصرية، بهدف الوصول إلى المغتربين اللبنانيين على مستوى العالم من خلال معرض سيتي سكيب 2018.

عروض أخرى

سيتم عرض مشروع «تلال الغاف» متعدد الاستخدامات في دبي، والذي يمثل استثمارات بقيمة 14 مليار درهم. وتم تصميم «تلال الغاف» كمجمع سكني متميز يوفر نمط حياة فاخراً على غرار المنتجعات، وهو الآن قيد التطوير مع مراعاة أعلى معايير التصميم الحضري ومعايير الحياة المستدامة ومبادئ التخطيط.