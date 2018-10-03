%11 نمو مبيعات «المسعود للسيارات» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلن عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» بأبوظبي والعين، تحقيق نمو بنسبة 11% في مبيعات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مع استيعاب السوق والمستهلكين آثار ضريبة القيمة المضافة التي جرى تطبيقها مطلع العام الجاري.

وقال تانسل في تصريحات للصحافيين أمس على هامش مؤتمر لإطلاق سيارة «رينو داستر 2018» الجديدة كلياً، أن الشركة تأمل في زيادة مبيعاتها بأكثر من 11% مع نهاية العام الجاري، مبيناً أن شهر سبتمبر الماضي شهد زيادة بنحو 200% لمبيعات سيارات «رينو» و«إنفينيتي» ونحو 66% لسيارات «نيسان» بإمارة أبوظبي.

وتوقع تانسل أن يشهد سوق السيارات في الدولة تحسناً ملحوظاً في العام المقبل 2019، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم افتتاح معرض لبيع السيارات المستعملة خلال الأسابيع القليلة المقبلة في ظل الاقبال الكبير على شراء المستعمل من قبل فئة واسعة من المستهلكين.

وكشفت «المسعود للسيارات» أمس عن سيارة «رينو داستر» الجديدة كلياً، والتي بيع أكثر من 2,45 مليون سيارة من طرازها حول العالم منذ إطلاقها وحتى الآن، بينما سيوفر الطراز الجديد ذو الدفع الرباعي تجربة قيادة مريحة وسهلة للسائقين.

ولفت إلى أن السيارة الجديدة ستساهم في توسيع نطاق محفظة الشركة من المنتجات المتنوعة في قطاع السيارات الفاخرة.

وقال جون عتيق مدير التسويق في شركة «رينو» الشرق الأوسط، إن مبيعات رينو تشهد زيادة بنحو 40% في منطقة الشرق الأوسط و70% في منطقة الخليج العربي.