خبراء يتوقعون تصدر الهواتف مبيعات المعرض

المصدر: دبي ـــ وائل اللبابيدي

توقّع خبراء ومسؤولو شركات تقنية، أن تتصدر الهواتف الذكية قائمة مشتريات متسوقي «جيتكس شوبر» هذا العام، مشيرين إلى أن أكثر من 50% من زوار المعرض يخططون لشراء هاتف ذكي أو أكثر، وفقاً لدراسات حديثة، مرجحين أن تظل الهواتف الذكية الرقم واحد خلال الحدث الذي يمتد حتى السادس من أكتوبر.

وقال مسؤولو شركات مشاركة بالمعرض، إن سوق الإلكترونيات في الدولة تمكن من امتصاص ضريبة القيمة المضافة، فيما تسعى المتاجر لاستقطاب المتسوقين بالهدايا والتخفيضات على عديد من المنتجات، سعياً لزيادة المبيعات وتغطية تكاليف التشغيل. وتتوقع دراسة حديثة لشركة «يورومونيتور»، أن تواصل الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات نموها وأن تبلغ مبيعاتها السنوية 12.3 مليار درهم العام 2021.

وقال آتول جوشي، المتحدث الرسمي في مجموعة «جمبو» للإلكترونيات إن معرض جيتكس شوبر هو المنصة المثالية الأولى في المنطقة لإطلاق منتجات جديدة وتقديم أسعار منافسة وعروض لا مثيل لها على باقات الصفقات، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم خلال المعرض بتقديم عروض ترويجية ومجموعة واسعة من أحدث المنتجات الإلكترونية.

وأضاف: سنقوم خلال الحدث بتوفير منتجات جديدة من خلال منصتها تشمل أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمول للألعاب وأجهزة الكمبيوتر خفيفة الوزن والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى هواتف «آيفون» الجديدة، و«نوت 9» من سامسونغ، بالإضافة إلى «فايند إكس» من «أوبو»، وغيرها، بالإضافة إلى تقديم عروض صفقات على منتجات الألعاب إلى جانب الكاميرات الرقمية وأجهزة التلفاز الكبيرة جداً باستخدام تقنيات «أوليد» و«كيوليد».

وأضاف: سيتمكن المتسوقون في جيتكس شوبر كذلك من الاستمتاع بمزايا خدمة «جمبو سلامة»، التي تمنح ضمان ممتد يغطي أي عيوب أو أضرار على المنتجات لمدة تصل إلى عامين. كما سنوفر خدمات فريق جمبو Unwired Crew، وهو فريق من خبراء التكنولوجيا المؤهلين ذوي الخبرة والمدربين، لمساعدة المتسوقين وتوفير الحلول الذكية، علاوة على تقديم الاستشارات فيما يتعلق بإعدادات الأجهزة.

هواتف «آبل»

حول رأيه في أحدث هواتف «آيفون» من «آبل» وكيف ستنافس الهواتف الذكية الأخرى في الصناعة تلك الهواتف، توقع جوشي أن يحظى هاتف آيفون الجديد باستحسان كافة محبي أجهزة آبل، لا سيما أولئك الباحثون عن هاتف ذكي عالي التحمل مع مزايا كاميرا رائعة. وفي الوقت نفسه تتنافس كافة علامات الهواتف الذكية الأخرى.

وقال: يعتبر التركيز المتزايد على التقنيات والأجهزة الذكية عبر مختلف الفئات السكانية من بين الاتجاهات الرئيسية التي شهدنا تأثيرها على إنفاق المستهلك في هذا القطاع، بما في ذلك ارتفاع الخدمات عبر الإنترنت والأجهزة المحمولة.

وتوقع زيادة مطردة في مبيعات أجهزة التلفزيون ذات الحجم الكبير باستخدام تقنيات «أوليد» OLED و«كيوليد» QLED من علامات تجارية رائدة خلال العام الجاري. موضحاً أنه سيتم استخدام الأجهزة اللوحية بشكل أكبر كأجهزة مستهلك، وذلك بسبب تجربة الوسائط المتعددة الغنية التي توفرها، سواء كان في شكل ألعاب أو أفلام أو موسيقى.

البرامج السحابية

قال سانميت سينغ كوشار، المدير العام لشركة «إتش إم دي» HMD العالمية في الشرق الأوسط المصنعّة لهواتف نوكيا، إن هنالك تحولاً ملموساً في الابتكارات التكنولوجية من الأجهزة إلى البرامج السحابية، في حين أن الهواتف الذكية بدأت تحل مكان العديد من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية خصوصاً وأن الهواتف أصبحت أكثر قوة وسرعة في الشحن وتقدم مزايا مستقبلية وأثبتت فاعليتها في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتمييز بصمة الوجه ومستشعرات الكاميرا الذكية. وأضاف:نحن نعتقد بأن هواتف نوكيا تلبي كافة متطلبات المستهلكين في هذا الصدد.

تجار التجزئة

وأشار كوشار إلى أن «إتش إم دي» ستقدم طيفاً واسعاً من هواتف نوكيا الذكية إلى عملائنا عند نقاط سعر جذابة للغاية من خلال شركائها من تجار التجزئة، مؤكداً أن الشركة تسعى لجعل من هواتف نوكيا بمتناول جميع محبيها الذين يتطلعون إلى الحصول على أفضل الصفقات أكثر من أي وقت مضى، لافتاً إلى أن هواتف الشركة ستكون هواتف نوكيا متوفرة في معرض جيتكس شوبر عبر شركائنا من تجار التجزئة المتمثلين في أكسيوم وجمبو وشرف دي جي وإيماكس وجاكيز، كما ستكون العروض نفسها متاحة في متاجر التجزئة الخاصة بشركائنا وكذلك كارفور واللولو هايبرماركت.