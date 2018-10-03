«هواوي» تستعرض أحدث تقنيات الحوسبة النقالة للمرة الأولى في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة هواوي ترك بصمة مميزة لها في فعاليات معرض «جيتكس شوبر 2018» من خلال طرح اثنين من أحدث أجهزتها للمرة الأولى في دولة الإمارات وهما الحاسب المحمول MateBook X Pro والجهاز اللوحي MediaPad M5 اللذين يمتازان بأدائهما وخفة الوزن، ويجسدان التقدم التقني الذي أنجزته هواوي.

ويمتاز الحاسب المحمول HUAWEI MateBook X Pro بتصميمه فائق الرقة والنعومة والأداء القوي، ليواكب أنماط الحياة الحافلة بالمشاغل بالنسبة للعملاء الذين يعتمدون على حواسيبهم المحمولة في تأدية جميع مهامهم اليومية. ويتألق الجهاز بشاشة عرض تعمل باللمس من قياس 13.9 بوصة وبدقة 3K مع ميزة شاشة العرض الكاملة من هواوي، ما يجعله الخيار الأمثل لإنشاء المحتوى.