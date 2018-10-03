طفرة بتدفقات الأعمال في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

سجّلت تدفقات الأعمال الجديدة للقطاع الخاص في الإمارات تحسناً كبيراً خلال سبتمبر وبمعدلات تفوق المسجل في شهر أغسطس، فيما تواصل زخم النمو في دبي مع تحسن توقعات النمو خلال الفترة المقبلة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني من 55.0 نقطة في أغسطس إلى 55.3 نقطة في سبتمبر، وكانت القراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد، فيما يتواصل التحسن في الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأشارت بيانات سبتمبر إلى زيادة أخرى في حجم الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات بدعم زيادة الطلب الأجنبي الذي ازداد للشهر السادس على التوالي وأيضاً لارتفاع الطلب المحلي.

وارتفعت أسعار المنتجات على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال الدراسة الأخيرة.

وأشار تقرير «الإمارات دبي الوطني» إلى أن المشروعات المرتبطة بمعرض إكسبو 2020 وتدشين المنتجات الجديدة بنجاح، وكذلك التوسعات التجارية المخطط لها ساعدت في تحسين مستوى التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلي.

توسع ثابت للقطاع الخاص في الإمارات خلال الربع الثالث