دبي الأولى إقليمياً والتاسعة عالمياً في الشحن

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تصدّرت دبي مدن المنطقة من حيث حجم الشحن البحري، في حين جاءت في المركز التاسع عالمياً متفوقةً على العديد من المدن العالمية في الشحن البحري مثل تيانجين الصينية وروتردام وأنتويرب بالهولندية ولوس أنجليس الأميركية وهامبورغ الألمانية وغيرها من المدن، وذلك بحسب «تقرير النقل البحري 2018» الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «الأونكتاد» الذي ضم 20 مدينة عالمية.

وأظهر التقرير، أن الإمارات تصدّرت منطقة آسيا في مؤشر الربط البحري 2018 برصيد 83.9 نقطة تلتها تايوان ثم اليابان وسريلانكا وفيتنام في المراكز الخمسة الأولى.

وبلغ حجم مناولة الحاويات 15.44 مليون حاوية نمطية مع نهاية العام الماضي بنمو 4.5% مقارنة مع 14.77 مليون حاوية في 2016 لتحتل بذلك الإمارة المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً، في حين جاءت شنغهاي وسنغافورة وشنجن الصينية في المراكز الثلاثة الأولى.

وعلى صعيد متصل، بلغ حجم سفن الشحن التي تعمل في الدولة 895 سفينة منها 200 سفينة تحمل العلم الوطني و695 تحمل علم دولة أجنبية أو علماً دولياً، حيث جاءت الإمارات في المركز 25 في قائمة الدول التي تمتلك أساطيل شحن التي ضمت 35 دولة مصنفة حسب الحمولة الطنية القصوى 2018.