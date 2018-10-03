«أرادَ» تكشف عن المخطط النهائي لمركز الجادة

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة أرادَ النقاب عن المخطط النهائي للمركز الرئيسي؛ القلب النابض لمشروع الجادة السكني المتكامل في إمارة الشارقة. وقد قامت شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية بتنفيذ التصميم الجريء لهذا الصرح المعماري العملاق، والذي سيشكّل عند اكتماله إحدى أبرز الوجهات الترفيهيّة على مستوى دولة الإمارات، ويترجم رؤية الجادة للمساهمة في رسم مستقبلٍ مشرق لإمارة الشارقة.

وبمساحةٍ تزيد على حجم 25 ملعباً لكرة القدم وبواقع 1,9 مليون قدم مربعة، وهي أكبر بقليل من حديقة «غرين بارك» في لندن، يضم المركز الرئيسي بين جنباته العديد من المساحات الخضراء الرحبة والمعالم والمسطحات المائية، كما تم تصميمه بعناية بحيث يكون ملائماً للمشاة حتى خلال أكثر شهور الصيف حرارةً. ويبلغ إجمالي مجموع المساحات الخضراء ضمن المركز الرئيسي 732 ألف قدم مربعة، بما في ذلك متنزه عام منسق سيشغل ربع مساحة المجمّع، ويكون موطناً للآلاف من الأشجار ونباتات الزينة المختارة بعناية.

وسيكون المركز الرئيسي منطقة لا يسمح فيها باستخدام السيارات، ويضم في وسطه ساحة عامة للفعاليات الاجتماعية الكبرى، مثل احتفالات اليوم الوطني وغيرها من المناسبات المماثلة، وتتضمن معلماً مائياً مميزاً وباقة من المطاعم والمقاهي الراقية حول واجهة مائية مذهلة. كما سيتخلله ممر دائري يمكن للقاطنين والزوّار من خلاله التجوّل في المكان واكتشاف مرافقه الاستثنائية. وإضافة إلى المرافق الترفيهية والرياضيّة المتنوّعة سيحتضن المركز الرئيسي عدة محال تجزئة كبيرة للعديد من العلامات التجارية العالمية الجديدة.