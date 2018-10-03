«جيميني» تستعرض «سبليندور» بـ300 مليون درهم في مدينة محمد بن راشد

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة جيميني للتطوير العقاري عن بدء تسليم الوحدات السكنية في مشروعها «سبليندور» بمدينة محمد بن راشد بقيمة 300 مليون درهم. وجاء هذا الإعلان خلال مشاركتها في فعاليات معرض سيتي سكيب غلوبال 2018.

ويتكون المشروع من مبنى سكني من 8 طوابق ويمتد على مساحة 320،000 قدم مربع تضم 134 وحدة سكنية منها شقق واسعة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم و بنتهاوس ومنازل مستقلة مجهزة بأحدث وسائل الراحة.

وكانت قد بدأت جيميني للتطوير العقاري في بناء سبليندور في عام 2016 والذي يضم وحدات تتراوح بين 780 قدماً مربعاً و 3400 قدم مربع. ويضم المشروع مرافق شاملة للبيع بالتجزئة والتسوق والترفيه تتوسط العديد من المسطحات الخضراء.

وقال سودكار راو، رئيس مجلس إدارة «جيميني للتطوير العقاري»: «على الرغم من المنافسة العالية التي يتسم بها قطاع العقارات في دبي، نفخر بأننا قادرون على الوفاء بالتزامنا بإنهاء أعمال التشييد في الوقت المحدد لمستثمرينا. نحن في شركة جيميني للتطوير العقاري نركز على إسعاد عملائنا، وقد منحتنا رؤية انتقال أول مشترينا مع عائلته لوحدته التي تملكها في مشروع سبليندور الشهر الماضي سعادة غامرة».