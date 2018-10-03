«تري جيم» تفتتح ورشة للأحجار الكريمة والماس بـ«دبي للسلع»

المصدر: دبي- البيان

شهد مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، افتتاح ورشة التصنيع التابعة لشركة «تري جيم» داخل المجمَّع المتخصص في المجوهرات والأحجار الكريمة التابع للمركز في أبراج بحيرات جميرا.

ويضم مركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من 1000 شركة متخصصة في صناعة الماس والأحجار الكريمة والمجوهرات، وهو ما يضع دبي ضمن قائمة أبرز أسواق تجارة السلع عالمياً. ويعمل المركز على تنظيم وتسهيل التجارة عبر مجموعة من السلع الرئيسية تشمل الذهب والماس والشاي والسلع الزراعية، ومن المقرر أن تتم إضافة القهوة قريباً إلى قائمة السلع مع الإطلاق الرسمي لمركز القهوة في وقت لاحق من العام الجاري.

قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: لن ندخر جهداً في دعمها لتحقيق طموحاتها المنشودة، وبالتالي المساهمة في ترسيخ مكانة دبي باعتبارها أحد أبرز مراكز الأحجار الكريمة في العالم.

ويفخر المركز بتوفير بيئة تجارية مصممة بعناية فائقة لتسهيل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تدعمها بنية تحتية متطورة، ولوائح تنظيمية مشجعة، فضلاً عن منتجات وخدمات تواكب متطلبات الحاضر والمستقبل. ويمكن اليوم لأي شركة داخل منطقتنا الحرة ممارسة أنشطتها التجارية بكل ثقة وراحة.