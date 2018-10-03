منتدى المرأة القيادية الاقتصادي يبحث بدبي توسيع الآفاق وتحفيز التغيير

المصدر: دبي - البيان

أعلن منتدى المرأة القيادية الاقتصادي العالمي تحديد موعد دورته لعام 2018، والتي ستنعقد يومي 14 و15 نوفمبر في دبي. ويُسلّط شعار المنتدى لهذا العام «توسيع الآفاق سعياً للمزيد» الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه المرأة في تحقيق كامل إمكانات اقتصادات الدول.

وتُعقد النسخة العاشرة من المنتدى برعاية معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وبتنظيم من شركة نسيبة، الجهة المؤسسة للمنتدى. وسيشهد المنتدى مشاركة غير مسبوقة لوفود رفيعة المستوى من الشخصيات العامة والسياسيين، وقادة الأعمال والفنون والإعلام لتبادل الاستراتيجيات والرؤى بهدف تشكيل اقتصاد مستدام.

ويهدف المنتدى أيضاً إلى تحفيز تغيير إيجابي والمساهمة في خلق حوار إقليمي وتعزيز الشراكات بين القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد في المنطقة بشكل عام من خلال تمكين المرأة وجيل الشباب وتنشيط دورهم في قطاع الأعمال، الأمر الذي يمثل واحداً من أقوى عوامل تنشيط الاقتصاد، ورفع القدرات التنافسية للدول.

وتضم أجندة هذا العام نخبة من المتحدثين الرئيسيين تشمل هند العويس، نائبة رئيس المشاركات الدولية في إكسبو 2020، وعثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة دو، وسيلفيا ميتاير، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات العالمية سوديكسو والشيخ حسين البنوي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة البنوي الصناعية، وماريا إدريسي، أول عارضة محجبة تظهر في حملة أزياء عالمية.

وستكون هناك سلسلة من المحاضرات والحوارات حول دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ورائدات الأعمال في مجال التكنولوجيا، وخلق بيئة عمل مستدامة، وتوظيف المواهب المختلفة واستبقائها.

وقالت صوفي لو راي، الرئيس التنفيذي لشركة نسيبة، ومؤسس المنتدى: هنا في الإمارات تتبوأ المرأة مناصب قيادية متعددة في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يُعتبر قدوة لدول المنطقة، ومثالاً يُحتذى به.

وأضافت: نسعى في المنتدى لمواجهة التحديات التي قد تواجهها المرأة في بيئة العمل، ونعمل على إيجاد استراتيجيات تحويلية ومبتكرة لضمان النهوض بالقيادات النسائية الموهوبة والديناميكية في كافة قطاعات الأعمال بهدف خلق اقتصاد شاكل ومستدام بمساهمة كافة أفراد المجتمع، ولإلهام الأجيال القادمة.