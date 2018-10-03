19 شركة يابانية تشارك في «جيتكس لنجوم المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، الجهة الحكومية المسؤولة عن تسهيل وتعزيز العلاقات التجارية بين اليابان وباقي دول العالم، عن أكبر حضور لها على صعيد مشاركاتها في أسبوع جيتكس للتقنية حتى اليوم من خلال تواجد 19 شركة ناشئة في مجال الابتكار في «جيتكس لنجوم المستقبل» الذي يقام خلال الفترة بين 14-17 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشمل قائمة القطاعات التي يضمها الجناح الياباني كلاً من الذكاء الاصطناعي، والفضاء، وإنترنت الأشياء، والرعاية الصحية، والتقنية المالية، والضيافة، والتي تقدم مجتمعة للشركات والزوار فرصة فريدة للاطلاع على مستقبل استكشاف الفضاء، والعلوم، والصناعة، والعمل، والحياة الشخصية.

7 شركات ناشئة

وتأتي مشاركة «جيترو» في النسخة المقبلة من معرض «جيتكس لنجوم المستقبل 2018» استمراراً للنجاح الكبير الذي تحقق العام الماضي والذي تمثل بوجود 7 شركات ناشئة، وعطفاً على توقيع اتفاقية تعميق وتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين اليابان ودولة الإمارات خلال شهر أبريل الماضي. وتركز الاتفاقية بشكل رئيسي على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، وعلوم الروبوت، وإنترنت الأشياء.

ويسجل البرنامج المشاركة الثانية لـ«بول كيني»، رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، على رأس الشركات الناشئة من خلال برنامج تدريبي وإشرافي مُكثف. وتركز المبادرة على استراتيجيات التنمية في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا قبل مشاركتها في «جيتكس لنجوم المستقبل».

المجالات التقنية

وقال ماسامي أندو، المدير العام لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» في دبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تزداد العلاقات بين اليابان ودول المنطقة، وتحديداً مع دولة الإمارات ، قوة ومتانة في كافة المجالات الثقافية والتقنية والتجارية، وفي هذا السياق قمنا باختيار 19 شركة ناشئة من أهم وألمع الشركات اليابانية للمشاركة في نسخة هذا العام من معرض «جيتكس لنجوم المستقبل».

وتم اختيار 4 شركات من بين 19 شركة ناشئة يضمُّها الجناح الياباني ضمن برنامج الشركات اليابانية الناشئة J-Startup الذي تم إطلاقه عام 2018 من قبل وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة اليابانية بهدف تعزيز وتنمية قطاع الشركات الناشئة في اليابان. ويتم هذا الاختيار بناءً على ترشيحات الخبراء، حيث تحظى الشركات الناشئة بدعم قوي من هيئات القطاعين الحكومي والخاص.