مجموعة الثريا تكشف عن أحدث أبراجها «لامار»

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة الثريا، النقاب أمس عن أحدث مشاريعها العملاقة برج «لامار» (La Mer) في إمارة الشارقة خلال فعاليات اليوم الأول من معرض سيتي سكيب غلوبال 2018.

وقال المهندس ريمون خزامي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الثريا، إن برج لامار يتميز بموقعه الفريد من نوعه على شاطئ الممزر بين إمارتي الشارقة ودبي ولا يبعد سوى بضع خطوات عن مياه البحر إذ يفصل بينهما الطريق الممتد على شاطئ الممزر.

وأضاف إن تصميم هذا البرج سوف يشكل معلماً هندسياً عمرانياً جديداً يختلف عن الأنماط السائدة على مستوى مدينة الشارقة، إذ اعتمد مصمموه مجموعة من الاعتبارات، أبرزها الاستفادة من موقعه الاستراتيجي بين إمارتي الشارقة ودبي، فاستمدوا من الأولى طابعها التراثي والثقافي ومن الثانية طابعها الحديث الذي تعكسه الأبراج العالية وتوجهاتها التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى زرقة مياه الخليج العربي والرمال الذهبية المحيطة به.

وتوقع المهندس ريمون خزامي الانتهاء من بناء البرج في فترة زمنية قياسية عقب الحصول على المستندات الرسمية كافة، لأن مجموعة الثريا قد طوّرت آلية عملها على مدار أكثر من عقدين من الزمن واستفادت من تراكم خبراتها، ما مكّنها من اقتناص المزيد من الفرص في القطاع العقاري في دولة بشكل عام وفي إمارة الشارقة بشكل خاص.