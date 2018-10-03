إطلاق مشروع مرسى ميدان في جبل علي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة مدينة ميدان من على منصتها في معرض سيتي سكيب غلوبال عن إطلاقها مشروعاً سكنياً بنمط حياة جديد في دبي، مرسى ميدان.

حظيت منصة المجموعة باهتمام خاص ضمن جولة كبار الشخصيات خلال الافتتاح، حيث تم الكشف عن المشروع الفريد من نوعه في منطقة جبل علي والذي يتميز بفخامة معقولة التكلفة وبإطلالات مائية خلابة تشكل قيمة حقيقية مقابل المال وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات والإعلاميين والمستثمرين العقاريين.

وتم تصميم مرسى ميدان، الذي سيشكل موطناً هادئاً للباحثين عن أفضل مردود لميزانياتهم ويرغبون بقضاء أوقات مريحة وهادئة بعيداً عن صخب المدينة، بطريقة تحاكي أناقة وفرادة شاطئ نيوبورت في لوس أنجلوس ليخلق نسخة فريدة في دبي تعكس أسلوب الحياة الفاخرة والمعتدلة ويقدم أفضل المرافق الاستجمامية والصحية.

وسيضم المشروع ميناءً مغلقاً لليخوت – يمكن التحكم بدرجة الحرارة فيه - والذي سيشكل جوهرة مخفية وأحد العناصر الأساسية فيه، حيث يتضمن غطاءً دواراً يُستخدم لحماية المرسى خلال أشهر الصيف. ويتضمن تصميم المشروع شبكة من القنوات المائية المصممة وفق أرفع المعايير العالمية والتي من المخطط لها أن تصبح وجهة مشهورة بين الزوار والسكان على حد سواء. وللمرة الأولى في دبي، ستتميز الفلل ذات الإطلالة المائية على منصات عائمة ومرسى مخصص لقارب لكل فيلا بهدف التنقل، فيما تتيح المنازل والشقق القريبة من البحر خيارات معيشية تلائم جميع الفئات والمستويات.

وقال سعيد بن حميد مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان: «تم تصميم مرسى ميدان تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف لجعل دبي المدينة الأسعد والأفضل في العالم وذلك عبر إطلاق مشاريع إبداعية ومتميزة».

وأردف: المشروع قائم على الابتكار في جميع جوانبه ويتبنى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، الأمر الذي سيتيح للقاطنين والزوّار الاستمتاع بالهواء المنعش في أي وقت من العام، حيث يمكِّن غطاء المرسى والممشى الخشبي من التحكم بالمناخ بشكل أسهل وأكثر استدامة وبالتالي يرقى بالحياة اليومية للسكان والزوار».