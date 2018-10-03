«دو» تحصد جائزة الإمارات للتوطين عن فئة «شركات التقنية المتقدمة»

المصدر: دبي- البيان

حصدت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، «جائزة الإمارات للتوطين» في نسختها الأولى خلال حفل أقيم، مؤخراً، في قصر الرئاسة بأبوظبي. وتم تكريم الشركة خلال الحفل حيث تسلمت الجائزة عن فئة «شركات التقنية المتقدمة» نظير الجهود التي بذلتها والسياسات المتميزة التي اتبعتها لتعزيز عملية التوطين ودعم أبناء الإمارات. وتسلّم الجائزة نيابةً عن الشركة، فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وتستهدف فئة شركات التقنية المتقدمة، وهي الفئة الثانية في الجائزة التي ضمت في دورتها الأولى 3 فئات، الشركات التي تركز على تبني أحدث التقنيات واستخدام التكنولوجيا الأكثر تقدماً وتطوراً. وتُمنح جائزة هذه الفئة للمنشأة أو الشركة التي تستوفي عدة معايير في إطار منظومة عملها المؤسسي بما في ذلك بيئة العمل الداخلية ومعدلات الابتكار وبرامج التطوير والتدريب للموظفين وغيرها من المعايير الأخرى.

الكفاءات الإماراتية

وقال الحساوي: «نحن فخورون حقاً بتكريمنا اليوم بجائزة الإمارات للتوطين من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، والتي تأتي دليلاً على جهودنا المبذولة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بدعم المواهب والكفاءات الإماراتية، وتوفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين. وبصفتنا شركة إماراتية تنشط في أحد أكثر القطاعات أهميةً للاقتصاد المحلي، نؤمن في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بأن إحدى أهم مسؤولياتنا هي تطوير مواهب موظفينا خاصة المواهب الإماراتية».

النسبة الأعلى

وتمكنت دو بفضل سياساتها المتميزة من مضاعفة عدد المواطنين الإماراتيين العاملين لديها منذ العام 2006، إضافة إلى استحواذ الجنسية الإماراتية على النسبة الأعلى من حيث عدد الموظفين حسب البلد في الشركة. إضافة إلى ذلك، تستحوذ السيدات الإماراتيات على نحو 67% من القوى العاملة الإماراتية في الشركة، فضلاً عن أن 66% من الإماراتيين يشغلون مناصب قيادية عبر كافة الأقسام. ويعد مركز اتصال دو في الفجيرة مثالاً مميزاً على الجهود التي تبذلها الشركة لدعم أبناء الإمارات، حيث يعمل المركز بكادر موظفين إماراتي بنسبة 100% وتشكل السيدات 90% من مجموع موظفي المركز.