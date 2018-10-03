عبدالله القاسمي يفتتح معرض الساعات والمجوهرات

المصدر: الشارقة ــ عصام الدين عوض

أكد سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن مركز إكسبو الشارقة قد نجح في استقطاب العديد من الأجنحة الدولية والعارضين الجدد من نخبة صانعي ومصممي وتجار الساعات والمجوهرات في العالم، الذين لمسوا أهمية هذا المعرض كمنصة إقليمية للانطلاق والتوسع وتعزيز حضورها وتطوير أعمالها في مختلف أسواق منطقة الشرق وشمال إفريقيا، مثمناً جهود غرفة الشارقة ومركز إكسبو للارتقاء بمكانة هذا المعرض الذي يحظى برعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وتعزيز أهميته ودوره الحيوي على خريطة الفعاليات العالمية المتخصصة بمجال الساعات والمجوهرات.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، صباح أمس، فعاليات الدورة 45 من «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» في مركز إكسبو الشارقة، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر حتى 6 أكتوبر الجاري.

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وقام سموه، يرافقه الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعدد من المسؤولين بجولة في أرجاء المعرض الذي تعرض فيه أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية وطنية وعالمية، يمثلون 25 دولة، أحدث تصاميمهم وإبداعاتهم من المجوهرات والمشغولات الذهبية والساعات والذهب والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ، ملتقياً مع عدد من مسؤولي الشركات الإماراتية والأجنحة الأجنبية المشاركة في المعرض الذي يُقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

حيث اطلع من خلال الشرح الذي قدّمه له العارضون على واقع سوق صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات وآخر تطوراتها وتوجهاتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما تفقد معروضات الشركات اليابانية التي تشارك بلادها للمرة الأولى بجناح وطني ضخم في المعرض الذي يمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، إضافة إلى تفقده الجناح الهندي الذي يشارك بأكبر جناح أجنبي في الحدث.

واطلع سمو الشيخ عبد الله القاسمي على معروضات أجنحة هونغ كونغ وإيطاليا وماليزيا وسنغافورة وتايلند ولبنان، والعديد من الشركات والعلامات التجارية الشهيرة التي تشارك في المعرض من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وروسيا ولاتيفيا وليتوانيا والسعودية والأردن والبحرين وتايوان.

مركز اقتصادي

وأكد عبد الله سلطان العويس، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اهتمام الغرفة بدعم وتطوير فعاليات المعارض التي ينظمها ويستضيفها مركز اكسبو الشارقة بشكل مستدام، انطلاقاً من حرص الغرفة على الإسهام الفاعل والحيوي في ازدهار القطاعات التجارية والصناعية والمهنية.