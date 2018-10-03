طائرة الإمارات A380 إلى أكرا في رحلة لمرة واحدة

المصدر: دبي - البيان

استقبلت العاصمة الغانية أكرا أمس وللمرة الأولى أكبر طائرة تجارية في العالم، وذلك مع وصول طائرة طيران الإمارات A380 لمرة واحدة إلى المبنى 3 الجديد في مطار كوتوكا الدولي. وقد شكل هذا الحدث محطة بارزة وإنجازاً تاريخياً لصناعة الطيران المدني في غانا، حيث أكد جاهزية المطار لاستيعاب الطائرة العملاقة ذات الطابقين. وقاد طائرة الإمارات A380 القبطان سولومون كوينو، المولود في أكرا، ومساعده الإماراتي الضابط أول فيصل الحمادي.

وسافر على رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 957»، وفد من دبي ضم أورهان عباس نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة أفريقيا، وأحمد رمضان سفير غانا لدى الإمارات ونائب قنصل غانا سايمون أتيكو، ومستشار ونائب رئيس بعثة غانا أكواسي أبايي أدوماكو، وهشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل العقارية ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، وفيناي مالهوترا رئيس العمليات في مركز خدمات التأشيرات VFS، والمقدم إبراهيم حمد المازمي من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وماجد سلطان الجوكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي.

ولقيت طائرة الإمارات A380 لدى هبوطها في مطار كوتوكا الدولي تحية تقليدية برشاشات المياة، كما لقي الوفد الإماراتي استقبالاً من عدد من المسؤولين، وقام بعدها المدعوون من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام بجولة داخل الطائرة، حيث قدم طاقمها شرحاً عن تجهيزاتها ومرافقها الفريدة.

وتقدم أورهان عباس بالشكر للحكومة الغانية ووزارة الطيران وسلطات المطار على دعمها الكامل لطيران الإمارات وعلى تسهيل وصول رحلة الطائرة A380 إلى أكرا، مؤكداً التزام الناقلة بتقديم أفضل الخدمات لعملائها في غانا مع اقتراب مرور 15 عاماً على انطلاق خدماتها إلى تلك الدولة. وقال: يشرفنا أن نجلب جوهرة أسطولنا طائرة A380 لمرة واحدة إلى المبنى الجديد في مطار كوتوكا، ما يؤكد إمكاناته الكاملة وجاهزيته لاستقبال هذا الطراز من الطائرات.

وكانت طيران الإمارات أطلقت خدمتها إلى غانا في يناير 2004، وتسيّر حالياً رحلة يومية بين دبي وأكرا بطائرة بوينغ 777. وسافر على هذا الخط منذ ذلك الحين نحو 1.6 مليون راكب. ومنذ 2006، نقلت الإمارات للشحن الجوي ما يزيد على 73 ألف طن من البضائع من وإلى غانا، وسهّلت تصدير 41 ألف طن من تلك الدولة.