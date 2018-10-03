«إمباور»: «سيتي سكيب غلوبال» منصة عالمية للمدن المستدامة

المصدر: دبي - البيان

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أن تخصيص طاقة التبريد المناسبة من قبل مطوري العقار في مشاريعهم ستعزز من صحة وسعادة المتعاملين وستزيد من استدامة المباني والمنشآت التي تسهم في خلق المجتمعات السعيدة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» في تصريحات له بمناسبة انطلاق معرض «سيتي سكيب غلوبال» واتخاذه «السعادة» شعارا له: «يعتبر المعرض الحدث العقاري الأبرز على مستوى المنطقة ويشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين والمطورين من أنحاء المنطقة، وهو المنصة العقارية العالمية التي يجتمع بها المطورون الجادون في دولة الإمارات العربية المتحدة لعرض مشاريعهم والاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث ما توصل له العالم في مجال المدن الحديثة المستدامة».