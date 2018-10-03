مطورون يعرضون نسب الإنجاز في المشاريع أمام المستثمرين

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تسابقت شركات التطوير العقاري المشاركة في معرض سيتي سكيب جلوبال الذي انطلق أمس بدبي ويستمر حتى يوم غدٍ، في عرض مشاريعها العقارية قيد الإنجاز فيما اختارت شركات أخرى إطلاق مشاريع جديدة إلى جانب استعراض مشاريعها الأيقونية القائمة أو التي تقوم بتنفيذها في الوقت الراهن.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي» فقد شهد أمس قيام شركات بإطلاق مشاريع جديدة، تجاوزت قيمتها أكثر من 20 مليار درهم، إذ باشرت شركة «إمكان» العقارية تطوير وجهة ساحلية جديدة أسمتها «الجرف»، وتبلغ مساحتها 370 هكتاراً على امتداد 3.4 كيلو مترات على طول ساحل الإمارات بمنطقة غنتوت الواقعة بين أبوظبي ودبي. وقدرت الشركة حجم الاستثمارات في المشروع بـ 15 مليار درهم، منها مليارا درهم لتطوير المرحلة الأولى خلال النصف الأول من 2019 حتى 2021، فيما سيستغرق العمل في المرحلتين المتبقيتين ما بين 2021 و2030.

يتسع «الجرف» عند اكتماله بعد 10 سنوات لأكثر من 12 ألف نسمة يسكنون في 4000 وحدة سكنية فاخرة بأسلوب معيشة مغاير ومختلف عن السائد في مشاريع الواجهات البحرية.

فيما كشفت شركة «الاتحاد العقارية»، عن مشروعها الجديد «أفنيو ديستركت»، وجهة الحياة العصرية متعددة الاستخدامات، ضمن المرحلة 2 من مشروع «دبي موتور سيتي»، وذلك خلال معرض سيتي سكيب، ويأتي إطلاق المشروع الذي تصل كلفته إلى حوالي 2.5 مليار درهم انسجاماً مع التزام الشركة تقديم أفضل وأرقى تجارب العيش في المجمعات السكنية.

أما نخيل العقارية، فقد اختارت عرض حزمة من مشروعاتها الأيقونية، وفضلت طرح مشروع أبراج دراجون، وتلقت خلال يوم أمس مئات الاستفسارات وعشرات طلبات الحجز المؤكدة من مستثمرين يرغبون بتملك وحدات سكنية في مشروع «أبراج التنين» الذي فتحت الشركة أبواب التملك الحر فيه.

حرصت نخيل على عدم انتظار عمليات البيع وسبقت ذلك بترسية عقد بناء المشروع بقيمة 713 مليون درهم على إحدى شركات المقاولات، وسيجري تشييده بحيث يكون امتداداً لـ«سوق التنين» ومرتبطاً به.

مشاريع

عرضت شركة دبي للاستثمار، محفظة مشاريعها العقارية خلال معرض «سيتي سكيب»، وتتضمن مشروع «تلال مردف»، المشروع متعدد الاستخدامات السكنية والتجارية والتجزئة، والوحيد المتاح للتملك الحر في منطقة مردف حالياً. ويغطي المشروع مساحة مليون قدم مربع، و4 ملايين قدم مربع من المساحة المبنية.

كما تعرض الشركة مشروع «جرين كوميونيتي ويست» المرحلة الثالثة في مجمع دبي للاستثمار، والذي يتم تطويره من قبل «العقارية للاستثمار». ويمتد المشروع المكتمل البناء على مساحة 1.48 مليون قدم مربع، ويتكون من 210 وحدات تاون هاوس، وتوفر الشركة وحدات للبيع والتأجير، كما تمنح المستأجرين شهراً إضافياً عند توقيع العقد السنوي، بينما يحصل المشترون على إعفاء من رسوم تسجيل دائرة الأراضي والأملاك.