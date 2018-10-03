إقبال كبير في اليوم الأول لمعرض جيتكس شوبر

المصدر: دبي-البيان

افتتح ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس رسمياً نسخة 2018 من معرض (جيتكس شوبر)، الذي يُعدّ أكبر تجمّع لمتاجر التجزئة والعلامات التجارية المتخصصة في مجال المنتجات الالكترونية الاستهلاكية على مستوى المنطقة بمشاركة مئات الشركات.

وتنعقد الفعالية على مساحة 15 ألف متر مربع في قاعات زعبيل (4) و(5) و(6) في مركز دبي التجاري العالمي اعتباراً من 2 إلى 6 أكتوبر الجاري. وتجول ماجد سيف الغرير في المعرض مع هلال سعيد المري مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إلى جانب العديد من كبار الشخصيات.

وتتيح الفعالية في نسختها الحالية أمام الزوار قيمةً فريدةً تحافظ في جوهرها على مكانة المعرض الذي يمتد على مدى 28 عاماً، ليؤّكد من جديد على مكانته كمنصّة رائدة تجمع تحت مظلتها كبريات متاجر التجزئة في الإمارات والمتخصصة في عالم الالكترونيات الاستهلاكية، وتقدم مجموعة كبيرة من العروض الاستثنائية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفاز الذكية مع الأجهزة الالكترونية القابلة للارتداء والكاميرات، والألعاب الرقمية، ويتوقع أن يستقطب المعرض 100 ألف زائر.

وتشتمل قائمة متاجر التجزئة المشاركة في المعرض على مجموعة من أبرز الأسماء في القطاع منها (إي ماكس) و(جاكيز)، و(جمبو)، و(شرف دي جي)، و(أكسيوم)، تمثل مجموعة من أهم العلامات التجارية العالمية مثل سامسونج Samsung، وأسوس Asus، وديل Dell، والين وير Alienware، وأتش تي سي HTC، و OPPO، وهيتاشي وغيرها. إلى جانب علامات تجارية بمساحات فردية كـ هواوي، وHonor و MSI و XTouch ونيكون.

ويبرز من بين عشرات المنتجات من المعروضات الجديدة أحدث ابتكارات (هواوي)، شريك التكنولوجيا الرسمي لمعرض (جيتكس شوبر )، حيث سيتمكّن الزوار من مشاهدة حاسبها المحمول MateBook X Pro للمرة الأولى في دولة الإمارات، والذي يتألق بأول شاشة بتقنية العرض الكامل.

وقال جين جياو، رئيس مجموعة (هواوي لأعمال المستهلكين) في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «نفتخر بكون هواوي الشريك التقني الرسمي لمعرض (جيتكس شوبر 2018)، الذي يعد واحداً من أهم وأشهر الفعاليات في الإمارات، حيث يتيح لأهم وأكبر وأفضل العلامات التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا التواصل والتفاعل مع شريحة واسعة من الجمهور، ولطالما قدمت هواتف هواوي الذكية لعملائها في الدولة أحدث الابتكارات التكنولوجية المميزة، الأمر الذي يدفعهم لزيارة المعرض بغرض التعرف على أحدث إصداراتنا من سلسلة الهواتف الذكية P Series وMate Series وnova، إلى جانب مجموعتنا المميزة من الحواسيب المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء. ونتطلع قدماً لتعزيز نجاح هذا المعرض المتميز».

وبدورها، تعتزم مجموعة (جمبو)، لتجارة التجزئة للتقنيات الاستهلاكية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات، تسليط الضوء على تقنيات OLED وQLED الثورية، والتي ستسهم في إحداث نقلة نوعية للأجيال القادمة من الكاميرات الرقمية وأجهزة التلفاز الكبيرة.وستطرح تشكيلة واسعة من عروض المنتجات الترويحية بشكل حصري.

وتتعاون «شرف دي جي» مع «سامسونج» و«هواوي» و«إتش بي» لتوفير أفضل التقنيات وأحدث الأدوات. ويمكن للزائرين تجربة مجموعة واسعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من الجيل الأحدث. ويمكن للزوار أيضا تجربة أحدث تقنيات الواقع الافتراضي التي تطرحها سامسونج.

وسيحظى الزوار بالعديد من الفرص لكسب الجوائز عبر المشاركة في عروض (زورونا واربحوا) و(امسح واربح) و(تسوق واربح)، والتي توفر مجموعة واسعة من الجوائز المجزية بدءاً من سيارات MG ZS الرياضية ووصولاً إلى عروض الرحلات لقضاء العطلات وكاميرات (نيكون) وأجهزة (إكس بوكس) وقسائم من علامة (ديل).

ويفتح معرض (جيتكس شوبر 2018) أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11:00 صباحاً - 11:00 ليلاً بين يومي 2-6 أكتوبر. ويتاح الدخول مجاناً للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. وبخصم 50 % للطلاب. وبهدف توفير تجربة زيارة مريحة، سيوفر المعرض أماكن مجانية لركن السيارات لمدة 6 ساعات في مركز دبي التجاري العالمي للزوار الذين يقومون بإنفاق أكثر من 300 درهم إماراتي داخل المعرض.

عمليات توسعة

قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي،: «بفضل تقديم المئات من العروض والفعاليات الترويجية التي تغطي أكثر من 35 ألف منتَج، يشهد المعرض عمليات توسعة تعزز من تقاليد الفعالية، وذلك من خلال منطقة تجارب الزوار الجديدة التي تقدم للمتسوقين الفرصة للتعرف على الأجهزة».