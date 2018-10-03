«سياحة أبوظبي» الأولى على مؤشر النضج المؤسسي للخدمات الرقمية

المصدر: أبوظبي- البيان

حصدت إدارة الابتكار والتقنيات الذكية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي المركز الأول على مستوى إمارة أبوظبي بمؤشر النضج المؤسسي للخدمات الرقمية، من قبل هيئة الأنظمة والخدمات الذكية. وتم تقييم 24 خدمة من خدمات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الذكية، والتي تميزت بأعلى مستويات النضج المؤسسي، متفوقة بذلك على خدمات 37 جهة حكومية في الإمارة. وتسلمت الجائزة نوال راشد الحساني المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خلال الحفل الذي أقامته هيئة الأنظمة والخدمات الذكية جداً

وقال سيف غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: الإنجاز الجديد يزيدنا إصراراً وعزماً لمواصلة جهودنا في تقديم أرقى الخدمات والتميز في مهمتنا المتمثلة في الترويج لإمارة أبوظبي، حيث أسهمت الخدمات الرقمية التي أطلقناها في سرعة إنجاز المعاملات وراحة المتعامل معنا. كما أنها أسهمت في تسهيل الكثير من الأمور، حيث إنها متوفرة على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية تلبي احتياجات المتعاملين والتواصل معهم في أي مكان وزمان عبر الهواتف النقالة التي أصبحت بمتناول الجميع.