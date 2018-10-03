«بلووم» تطرح برجين إضافيين للبيع في «قرية جميرا سيركل»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «بلووم العقارية»، إحدى شركات «بلووم القابضة» والمتخصصة في تطوير المجمعات المتكاملة والمستدامة، عن طرح برجين إضافيين للبيع ضمن مشروعي «بلووم تاورز» و«بلووم هايتس» الجاري تنفيذهما في «قرية جميرا سيركل» في دبي وذلك على هامش مشاركتها في «معرض سيتي سكيب غلوبال 2018».

كما كشفت الشركة عن تفاصيل البرجين المطروحين للبيع حيث سيضم المبنى الجديد في مشروع «بلووم تاورز» 255 وحدة سكنية تتنوع ما بين شقق بغرفة نوم واحدة وشقق بثلاث غرف نوم.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم القابضة»: «يأتي طرح المبنيين الجديدين في دبي استجابة للإقبال الكبير الذي شهده مشروع بلووم تاورز ومشروع بلووم هايتس في أوساط المستثمرين».