رؤية أبوظبي لتعزيز قطاع النفط تتحول إلى واقع ملموس

المصدر: دبي - أشرف رفيق

ذكرت مجلة ميد، أن رؤية أبوظبي في تعزيز قطاع منتجات النفط تتحول إلى واقع ملموس، مشيرة إلى أن مخططات شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بلغت نقطة حيوية ومهمة، حسب ما قاله عبد العزيز الهاجري مدير قسم التكرير والبتروكيماويات في أدنوك.

ويتشكل أكبر مشاريع الإمارات في المنطقة الغربية بالقرب من مقر شركة أدنوك في مدينة الرويس الصناعية، وأعلنت أدنوك في مايو الماضي عن نيتها استثمار 45 مليار دولار لتوسيع مجمع الرويس الصناعي ليكون أكبر مركز في العالم للبتروكيماويات، وهو نواة استراتيجية تضع أبوظبي كلاعب رئيس في مجال صناعة تكير النفط والبتروكيماويات العالمية.

وبعد أربعة أشهر تدخل أدنوك المراحل الأخيرة من التفاوض مع شركاء عالميين محتملين لتنفيذ المشاريع الرئيسة في خطتها. ونقلت المجلة عن الهاجري أن الشركة بلغت مراحل متقدمة في عملية اختيار الشركاء المحتملين.

مجمع الرويس

كان مجمع الرويس محور تركيز استراتيجية تطوير صناعة تكرير النفط لدى أبوظبي منذ السبعينات وأجريت عليه عدة توسعات منذ المرحلة الأولى عام 1982. وضاعفت أحدث التوسعات الطاقة الإنتاجية للمجمع وتم الانتهاء منها عام 2015.

وسوف يكون التوسع المقبل هو الأهم، حيث يرفع الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 840 ألف برميل يومياً إلى الضعف مع إضافة محطة للغاز الطبيعي ووحدات تكرير إضافية سوف ترفع الطاقة الإنتاجية من 4.5 ملايين طن سنوياً إلى 14.4 مليون طن سنويا بحلول عام 2025.

وتدرس الشركة إقامة محطة تكرير جديدة بطاقة 600 ألف برميل يوميا لتعزيز طاقة التكرير في مجمع الرويس إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا، ليكون أكبر مجمع من نوعه في العالم.

ناقلات النفط

تتقدم أدنوك أيضا بخطى سريعة في مشروع يتكلف 100 مليون دولار سوف يمكنها من استيراد النفط الخام لأول مرة. ويشمل المشروع تعديلاً في نقطة ملاحية واحدة أمام سواحل الرويس، تسمح لناقلات النفط بإنزال حمولتها من النفط للمصفاة.

وتعمل شركة سامسونغ للهندسة في مشروع بتكلفة 3.1 مليارات دولار لرفع مستوى وتحديث وحدات التكرير، وسوف يساهم ذلك في أن يقوم مجمع الرويس بتكرير أنواع أكثر من النفط الخام.

وتسير شركة أدنوك قدماً في عدد من مشاريع البتروكيماويات التي سوف تستفيد من الوارد منخفض التكلفة من مجمع الرويس. وتريد أبوظبي أن تقوم بتكرير نصف إنتاجها من النفط الخام الذي تريد أن يصل إلى 3.5 ملايين برميل يوميا إلى منتجات نفط و20 % منه إلى بتروكيماويات.

ومن المتوقع أن تتلقى الشركة عروضاً في نهاية العام الجاري بعقد مشروع لإنتاج الجازولين والزيوت العطرية بتكلفة 1.5 مليار دولار. كما تنتج شركة بروج، المشروع المشترك مع شركة بورياليس النمساوية، 4.5 ملايين طن سنويا من الأولفينات والبلمرات، وسوف تتضاعف طاقتها الإنتاجية في المرحلة الجديدة من التوسعات الى 14.4 مليون طن سنويا بحلول علام 2025.

وبدأت أدنوك الإنتاج في مصنع بروبان منزوع الهيدروجين في مطلع مايو. وسوف يوفر المصنع مادة لإنتاج البروبيلين، وهو من أسياسيات إنتاج البتروكيماويات. وسيستخدم لتوفير المادة لإنتاج بروبيلين لمصنع بطاقة إنتاجية 50 ألف طن سنوياً.

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تسعى حكومة أبوظبي لجمع 2.3 مليار دولار (2.02 مليار يورو) من طرح أولي عام لسهم شركة سيبسا الأسبانية للنفط التي تمتلكه مجموعة مبادلة للاستثمار، في أكبر طرح أولي عام منذ عقد مضى، وفق ما ذكرته بلومبرغ نقلاً عن بيان أولي لشركة سيبسا.

وتنوي مجموعة مبادلة للاستثمار طرح أكثر من 25% من أسهم سيبسا، بسعر يتراوح بين 13.10 يورو و15.10 يورو للسهم، وفق ما ذكرته الشركة للهيئات التنظيمية قبل الطرح الأولي.

لكن السعر الحقيقي سوف يتحدد في 16 أكتوبر المقبل.

وسوف يتم إدراج الشركة في بورصة مدريد، بعد الغائها من قائمة التداول الرسمية للبورصة الأسبانية عام 2011 عندما اشترتها شركة تابعة لمبادلة للاستثمار من أجل توسيع استثماراتها في مجال تكرير النفط، لضمان الطلب المستقبلي على نفط الإمارات. وبالسعر المحدد لطرح نسبة من أسهم الشركة، تبلغ قيمتها السوقية 7 مليارات إلى 8.1 مليارات يورو.

وكانت مصادر قدرت من قبل أن الطرح الأولي العام سوف يجعل القيمة السوقية للشركة 10 مليارات يورو. وسوف تحتفظ مجموعة مبادلة للاستثمار بنسبة نحو 71.25% من أسهم الشركة، التي من المرجح إدراجها في بورصة مدريد يوم 18 أكتوبر الجاري.