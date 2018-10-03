نيوزيلندا تكرّم الدائرة الأمنية بمجموعة الإمارات

المصدر: دبي- البيان

حصلت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، على جائزة من الحكومة النيوزيلندية تقديراً لتعاونها ومساعدتها وجهودها الدائمة في التأكد من حيازة الركاب المتوجهين إلى نيوزيلندا عبر مطار دبي الدولي وثائق سليمة تحمل أذون دخول صحيحة وسارية المفعول.

وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وجيرمي كلارك واتسون السفير النيوزيلندي لدى الإمارات، تسلم الدكتور عبد الله الهاشمي نائب رئيس أول الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، الجائزة من فليتشر تابوتو، عضو البرلمان ووكيل وزارة الشؤون الخارجية النيوزيلندية. كما قام فليتشر تابوتو بتكريم اللواء عبيد بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لمساهمته في تطبيق المعايير العالية لأمن مراقبة الحدود.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: يشهد أمن الطيران تطورات مستمرة، وينبغي على الجهات المعنية في هذا المجال اتباع نهج متكامل لإدارة أمن الحدود من خلال الإمكانات المتقدمة والتقنيات الحديثة. وأنا أرى في هذا التكريم من الحكومة النيوزيلندية تقديراً مهماً للجهود التي تبذلها الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات.

وتلعب شركات الخطوط الجوية دوراً رئيساً في أمن الطيران ومراقبة الحدود. ويقوم أفراد الأمن في مجموعة الإمارات ذوو الخبرة والتدريب العالي يومياً بفحص الوثائق التي يقدمها المسافرون على الرحلات الدولية والتأكد من صحتها. وتطبق الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات معايير صارمة في إنجاز إجراءات ملايين الركاب الذين يسافرون من مختلف المحطات في القارات الست عبر دبي إلى وجهاتهم النهائية.

وتعمل الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات بالتعاون مع السلطات النيوزيلندية، حيث طورت على مدى سنوات آليات اتصال مفتوحة لمناقشة المخاوف والقضايا المحتملة وحلها، بالإضافة إلى تطوير منهج ذكي ومتكامل للأمن ومراقبة الحدود.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتلقى الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات تكريماً حكومياً. فقد سبق وأن حظيت جهود الدائرة بإشادة وتكريم من حكومات المملكة المتحدة وكندا وهولندا وايرلندا وأستراليا لدورها في حماية حدود تلك الدول.