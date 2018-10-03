بنك الإمارات دبي الوطني يمدد ساعات عمل فروعه أيام الجمعة

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني بدء استقبال عملائه أيام الجمعة في ثلاثة من فروعه- في دبي مول، ومول الإمارات، ومردف سيتي سنتر بدءاً من الساعة 3 بعد الظهر وحتى 9 مساءً.

وتأتي ساعات العمل الجديدة أيام الجمعة لتتيح للعملاء الراغبين بفتح الحسابات أو التقدم بطلبات الحصول على البطاقات الائتمانية والقروض، فرصة التواصل مع فريق استشاريي المبيعات واستخدام قنوات الخدمة الذاتية الرقمية التي يوفرها البنك على مدار الساعة.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: انطلاقاً من إدراكنا لنمط الحياة الحافل بالمشاغل الذي يعيشه العديد من عملائنا، نأمل من خلال تمديد ساعات عمل فروعنا أن يتسنى لنا تلبية احتياجاتهم المصرفية بسهولة غير مسبوقة.