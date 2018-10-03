«انتريبرينور»: وجهات الأعمال لا ترقى إلى جاذبية الإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت مجلة «انتريبرينور»، أن أبرز وجهات استقطاب الأعمال والشركات الناشئة في كافة أنحاء العالم لا تستطيع أن ترقى إلى مستوى جاذبية الإمارات وقدرتها على اجتذاب رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الجديدة، فيما أكدت دراسة حديثة أن الإمارات تحتل المرتبة التاسعة ضمن أفضل الوجهات العالمية لبدء الأعمال التجارية.

وأضافت «انتريبرينور»، أن الإمارات تستأثر بالصدارة في المنافسة العالمية على استقطاب أكبر رواد الأعمال في العالم. واستعرضت المجلة الأميركية أمس، 5 أسباب تجعل من دولة الإمارات واحدة من أفضل الأماكن في العالم لتأسيس وتطوير الأعمال التجارية.

وأوضح، أن السبب الأول هو قوة اقتصادها والسمعة العالمية التي تتمتع بها الإمارات كمركز للتقنية، فضلاً عن دعم حكومة الإمارات للشركات الناشئة، ومنحها إياها حوافز استثنائية إلى جانب الاتصالات العالمية واسعة النطاق التي تتمتع بها الإمارات، فضلاً عن كونها تشغل موقعاً استراتيجياً بين الشرق والغرب.

وأشار إلى أن السبب الرابع، وهو الأمن ونمط الحياة، فذكر أن الإمارات دولة آمنة كما أنها دولة عصرية تتيح لسكانها مستوى معيشياً مرتفعاً، فضلاً عن انخفاض قيمة الضرائب على الأعمال التجارية، فذكر أن الإمارات تتيح بيئة ضريبية مواتية لأصحاب الأعمال في كافة أنواع الصناعات.

واحتلت الإمارات المركز التاسع عالمياً والأول إقليمياً ضمن قائمة أكثر الدول استقطاباً لأصحاب الأعمال التجارية الجديدة والشركات والمشروعات الناشئة لعام 2017- 2018، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة «إس إي إم راش» الأميركية.

واستندت الدراسة إلى مسح شامل أجرته لعدد عمليات البحث في شبكة الإنترنت عن أفضل الوجهات في العالم لتأسيس الشركات والمشروعات الناشئة على مدى عام 2017 و2018.

وكانت النتيجة أن الإمارات هي التاسعة عالمياً والأولى إقليمياً في عدد مرات البحث خلال فترة الدراسة.