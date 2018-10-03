8 % زيادة المباني المنجزة بأبوظبي في الربع الثاني

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

كشف مركز إحصاء أبوظبي عن ارتفاع المباني المنجزة في العاصمة بنسبة 7.8% إلى 984 مبنى خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنحو 913 مبنى في الفترة نفسها من العام 2017.

وأوضح مركز الإحصاء في تقرير صدر أمس أن إجمالي المباني المنجزة خلال الربع الثاني توزعت بنحو 424 مبنى في منطقة أبوظبي و531 مبنى في منطقة العين و29 مبنى في منطقة الظفرة، بينما توزع عدد المباني المنجزة خلال الربع الثاني من العام الماضي بنحو 470 في منطقة أبوظبي و395 في العين و48 في الظفرة.

وتراوح متوسط التكلفة التقديرية للمتر المربع في الإمارة بين 2227 و2682 درهماً، حسب مساحة البناء والمنطقة، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن المباني المنجزة توزعت بواقع 854 بناءً جديداً، و130 مبنى شهد إضافات، وتم إنجاز 311 مبنى جديداً في أبوظبي، و113 مبنى إضافات، واستحوذت العين على 516 مبنى جديداً و15 مبنى إضافات، فيما أنجز في منطقة الظفرة 27 مبنى جديداً، ومبنيي إضافات.

وأشار التقرير إلى أن عدد المباني السكنية التي تم إنجازها في الربع الثاني توزعت بين 842 مبنى سكنيا و52 مبنى تجاريا و40 مبنى صناعيا و30 مبنى مرافق عامة و18 مبنى تجاريا ومبنيين زراعيين.

ولفت التقرير إلى أنه وفق للتوزيع النسبي للمباني المنجزة في منطقة أبوظبي، استحوذت جزيرة السعديات على نسبة 35.4% من إجمالي المباني المنجزة، تلتها مدينة محمد بن زايد 10.2%، وجنوب الشامخة 8.1% ومنطقة السمحة بنسبة 6.9%، بينما كانت نسبة 39.4% لباقي المناطق في أبوظبي

. وفي منطقة العين استحوذت الظاهر على نسبة 12.4% وزاخر على نسبة 8.9% واليحر على 6.6% والمرخانية على 5.5%، ونحو 66.6% لباقي المناطق، أما في منطقة الظفرة فحصلت مدينة زايد على نحو 69.1% والمرفأ 10.3% وغياثي 10.3% وليوا 3.4% وباقي المناطق 6.9%.

في سياق متصل، كشف التقرير عن انخفاض إجمالي الوحدات السكنية المنجزة إلى 1364 وحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري توزعت بواقع 675 وحدة سكنية في منطقة أبوظبي و533 في العين و156 في الظفرة، مقابل 1438 وحدة سكنية بالإمارة خلال الربع الثاني من العام الماضي توزعت بين 891 وحدة في أبوظبي و507 وحدات في العين و40 وحدة سكنية في الظفرة.